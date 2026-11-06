Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com, ein weltweit führender Anbieter von transparenten Zahnspangen, gab heute bekannt, dass Marco Gadola als Senior Advisor zu Angel gestoßen ist. In dieser Funktion wird Marco den Vorstand und die Geschäftsleitung in den Bereichen Unternehmenskultur, Strategie und Unternehmensführung beraten.

Marco, der bereits zahlreiche Führungspositionen inne hatte, ist als ehemaliger CEO der Straumann Group bekannt, einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Zahnmedizin.

Marco erklärte, er freue sich sehr, zu Angel zu kommen. "Ich verfolge die Entwicklung von Angel seit 10 Jahren und habe miterlebt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt hat", sagte er. "Es hat sich von einem regionalen Marktführer für innovative klinische Lösungen und hochwertige Produkte zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt, dem Kieferorthopäden vertrauen und das über eine beeindruckende Innovationspipeline verfügt."

Fox Hu, CEO of Angel, erklärte: "Angel verfügt über starke Kernkompetenzen, doch wir müssen uns kontinuierlich verbessern, um Kieferorthopäden noch besser zu unterstützen. Wir heißen Marco als Fürsprecher für unsere Kunden und Mitarbeiter weltweit willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm eine herausragende globale Organisation mit einer großartigen Unternehmenskultur aufzubauen. Diese Ernennung ist ein weiterer Schritt auf unserem spannenden Wachstumskurs."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.angelaligner.com.

Über Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und ist seit 2021 börsennotiert. Das Unternehmen bietet Fachleuten mit klinischem Schwerpunkt und Patienten in über 60 Ländern Lösungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an. Mit insgesamt mehr als zwei Millionen behandelten Fällen und einer Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden US-Dollar konzentriert sich das Unternehmen auf klinische Innovationen und professionelle Unterstützung, um Experten dabei zu helfen, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com.

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