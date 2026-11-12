Angel setzt neue Maßstäbe in der Kieferorthopädie durch den Fokus auf Lösungen für komplexe Fälle

Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel"), ein weltweit führender Anbieter von transparenten Alignern, hat sechs neue klinische Innovationen vorgestellt, darunter das Aligner-Material SuperElastic (MC-SE)*, eine Deepbite-Lösung für deutlich erweiterte Indikationen sowie das Adapt-MATMSystem zur Wachstumssteuerung der nächsten Generation für junge Patienten.

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Unveiling Angel's 2027 Innovations.

Kieferorthopäden und Meinungsführer heben seit langem die klinische Exzellenz von Angel hervor. Der Kieferorthopäde und Vordenker Dr. David Sarver erklärte: "In über vier Jahrzehnten hat mir noch nie ein Elternteil gesagt, er wäre zufrieden, wenn ich dafür sorgen würde, dass die Behandlungsergebnisse seines Kindes durchschnittlich ausfallen." Angel hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Fachgebiet der Kieferorthopädie weit über den Durchschnitt hinaus zu heben, insbesondere da zunehmender Wettbewerb und schwierigere Überweisungsfälle herausragende Ergebnisse erfordern.

Bindu Saran, Vice President für Produktstrategie, fügte hinzu: "Angel wurde von Professoren der Kieferorthopädie gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Vorreiter für Innovationen in diesem Fachgebiet zu fungieren. Wir möchten erstklassigen Kieferorthopäden dabei helfen, sich durch ihre Behandlungskompetenzen von anderen abzuheben. Unsere Innovationen sind effektiv, weil wir genau auf die Wünsche der Spezialisten eingehen und deren Bedürfnisse erfüllen. Die Dienstleistungen von Angel sind äußerst zuverlässig und werden mit der Zeit immer besser, da wir die Funktionen Jahr für Jahr kontinuierlich verbessern."

Zu unseren für 2027 vorgestellten Innovationen gehören:

SuperElastic (MC-SE)-Material mit großem Elastizitätsbereich, Festigkeit und Zähigkeit, wie sie für die Zahnbewegung erforderlich sind, wird nach Erhalt der entsprechenden Zulassungen verfügbar sein Adapt-MATMSystem, eine Unterkiefervorverlagerung der nächsten Generation zur Wachstumssteuerung bei jungen Patienten mit hyperdivergenten bis hypodivergenten Wachstumsmustern DeepBite Solution, die das Spektrum der behandelbaren Indikationen für Zahnüberbisse im Vergleich zu aktuellen Produkten vervierfacht Pressure Points und Trimmlinien, die darauf ausgelegt sind, die Kraftausübung und den Kontakt der Aligner zu verbessern und so eine bessere Kontrolle über anspruchsvolle Zahnbewegungen zu ermöglichen HaloTM Retention, eine erweiterte Lösung zur funktionellen Retention, um Rückfälle bei Befunden wie Tiefbiss, Klasse-III-Fehlstellung und Zungenpressen zu verhindern iPlan-Software, die Zahnärzten hilft, Behandlungspläne mithilfe intelligenter Algorithmen bei der Planung und Staffelung schnell zu überarbeiten

Diese schließen an zahlreiche weithin bekannte Innovationen an, die Angel als Vorreiter eingeführt hat, darunter angelButton (eingeführt 2019), A6 Mandibular Advancement (2015), angelHook (2023) und Intelligent Root System (2020).

MC-SE wird verfügbar sein, sobald die entsprechenden Registrierungen eingegangen sind. Die Markeneintragung steht noch aus.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.angelaligner.com

Über Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und ist seit 2021 börsennotiert. Das Unternehmen bietet Fachleuten mit klinischem Schwerpunkt und Patienten in über 60 Ländern Lösungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an. Mit insgesamt mehr als zwei Millionen behandelten Fällen und einer Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden US-Dollar konzentriert sich das Unternehmen auf klinische Innovationen und professionelle Unterstützung, um Experten dabei zu helfen, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Seine etablierte globale Präsenz und kontinuierliche Investitionen in Innovationen untermauern sein langfristiges Engagement für Kieferorthopäden und deren Patienten. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com.

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Angelalign Technology Inc.

sue.kolb@angelaligner.com