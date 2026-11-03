DJ PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G-Tochter In-Revento und ecore: MyGenny bro startet im Dezember 2026 - Ziel: 4'000 Lizenzen bis 2029 - MYGENNY BRO IN ECORE: SOFORTIGE OFFERTENVERGLEICHE FÜR SCHWEIZER VERSICHERUNGSBROKER

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: K2G-Tochter In-Revento und ecore: MyGenny bro startet im Dezember 2026 - Ziel: 4'000 Lizenzen bis 2029

MYGENNY BRO IN ECORE: SOFORTIGE OFFERTENVERGLEICHE FÜR SCHWEIZER VERSICHERUNGSBROKER

Baar (pta000/03.11.2026/19:09 UTC+1)

Ich habe die Sätze gekürzt. Die gemeinsame Einschätzung zur Einzigartigkeit ist unten aufgenommen; diese Formulierung setzt voraus, dass ecore sie bestätigt.

PRESSEMITTEILUNG

K2G-Tochter In-Revento und ecore: MyGenny.bro startet im Dezember 2026 - Ziel: 4'000 Lizenzen bis 2029

MyGenny.bro bringt den Versicherungsvergleich direkt in die ecore-Brokerplattform. Schweizer Versicherungsbroker sollen damit schneller zu vergleichbaren Offerten gelangen.

Baar / Altendorf, [Veröffentlichungsdatum] - In-Revento ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der K2G Holding AG. Gemeinsam mit ecore plant das Unternehmen die Vermarktung von MyGenny.bro im Schweizer Brokermarkt. Das von In-Revento entwickelte Produkt wird als kostenpflichtiges Zusatzmodul in ecore integriert.

Die Auslieferung startet noch im Dezember 2026. Beide Unternehmen streben bis Ende 2029 den Absatz von insgesamt 4'000 MyGenny.bro-Lizenzen an.

Von der bestehenden Police zu vergleichbaren Offerten

Am Anfang steht die bestehende Versicherungspolice des Kunden. Der Broker lädt sie in MyGenny.bro hoch. Die Software liest die relevanten Daten aus. Anschliessend nutzt sie diese für die Erstellung und den Vergleich von Versicherungsangeboten.

Das reduziert wiederholte manuelle Dateneingaben. Kundenanfragen lassen sich dadurch schneller bearbeiten.

Nach gemeinsamer Einschätzung von ecore und In-Revento bietet MyGenny.bro eine einzigartige Lösung. Dies gilt für den Schweizer und internationalen Markt. Entscheidend ist die Verbindung dreier Funktionen: KI-gestützte Policenauswertung, automatisierte Offertenabfrage und direkte Einbindung in die Arbeitsprozesse der Broker.

Die Integration macht diese Funktionen direkt in der gewohnten ecore-Arbeitsumgebung zugänglich. Dadurch soll mehr Zeit für die persönliche Beratung bleiben. Kundenbeziehungen, Beratungsmandate und Courtagen verbleiben beim jeweiligen Broker.

Etablierter Marktzugang und gemeinsames Wachstum

ecore verfügt per Oktober 2026 über mehr als 650 laufende Plattformlizenzen. Bis Ende 2027 soll dieser Bestand auf über 1'000 steigen. Diese Nutzerbasis bildet die Grundlage für die Vermarktung des zusätzlichen MyGenny.bro-Moduls.

In-Revento stellt die Vergleichstechnologie und die technische Anbindung bereit. ecore übernimmt im vorgesehenen Kooperationsmodell die Integration, Vermarktung und Kundenfakturierung.

Für den Schweizer Brokermarkt ist eine exklusive Zusammenarbeit mit definierten Leistungszielen vorgesehen. Bestehende direkte MyGenny.bro-Kunden sind davon ausgenommen.

Das gemeinsame Vertriebsziel liegt bei insgesamt 4'000 MyGenny.bro-Lizenzen bis Ende 2029. Es unterstreicht die Wachstumsambitionen der Partnerschaft.

Auslieferungsstart im Dezember 2026

Die Auslieferung über die ecore-Plattform startet noch im Dezember 2026. Die Eckwerte der Zusammenarbeit sind in einem Memorandum of Understanding festgehalten.

Vor der Auslieferung werden die Einzelheiten im abschliessenden Kooperations- und Lizenzvertrag geregelt. Dazu gehören technische Umsetzung, Betrieb, Support und Datenschutz.

Eine mögliche zweite Phase betrifft die ecore-Kunden-App. Die Partner prüfen dafür eine zusätzliche Funktion. Kunden könnten damit Fragen zur eigenen Police in natürlicher Sprache stellen.

Über In-Revento

Die In-Revento GmbH hat ihren Sitz in Baar. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der K2G Holding AG und Entwicklerin von MyGenny.bro. Die Lösung unterstützt Versicherungsbroker bei Policenauswertung, Offertenerstellung und Versicherungsvergleich.

Über ecore

Die ecore GmbH hat ihren Sitz in Altendorf. Sie bietet eine CRM- und Arbeitsplattform für die Schweizer Versicherungsbrokerbranche. Per Oktober 2026 verfügt ecore über mehr als 650 laufende Plattformlizenzen.

Medienkontakt

Genadi Man In-Revento GmbH / K2G Holding AG E-Mail: g.man@k2g.ai Telefon: +41 79 852 12 30

https://youtu.be/3GuHASSRrVk?si=-xPzHZGWwXkVDZ7P

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November 03, 2026 13:09 ET (18:09 GMT)