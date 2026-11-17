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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: K2G Holding AG informiert über Restrukturierung und strategische Fokussierung auf MyGenny bro

strategische Fokussierung auf MyGenny bro

Baar (pta000/17.11.2026/14:29 UTC+1)

K2G Holding AG informiert über Restrukturierung und strategische Fokussierung auf MyGenny bro

Baar, 17. November 2026

Die an der Wiener Börse im Segment direct market notierte K2G Holding AG (ISIN: CH1339823721) informiert über die für heute vorgesehene Einreichung einer Überschuldungsanzeige ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft K2G AG beim zuständigen Kantonsgericht Zug.

Die insolvenzrechtlichen Massnahmen betreffen die K2G AG und nicht die börsennotierte K2G Holding AG. Nach Angaben der Gesellschaft hat die erwartete Konkurseröffnung der K2G AG keine unmittelbaren zusätzlichen Auswirkungen auf den Einzelabschluss der K2G Holding AG. Die gegenüber der Tochtergesellschaft gewährten Darlehen wurden bereits vollständig wertberichtigt.

Die K2G AG war auf die Entwicklung und Vermarktung KI-basierter Risk-Assessment-Lösungen für Versicherungsgesellschaften spezialisiert. Die zunehmende Entwicklung eigener KI-Systeme durch grosse Versicherungsunternehmen führte zu erheblichen Veränderungen des Marktumfelds. Gleichzeitig konnte eine vertraglich vereinbarte Investorenfinanzierung infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nicht wie vorgesehen realisiert werden. Unter diesen Umständen ist eine wirtschaftliche Fortführung dieses Geschäftsbereichs nicht mehr möglich.

Parallel dazu hat die K2G-Gruppe über ihre eigenständige Tochtergesellschaft In-Revento GmbH die KI-basierte Produktreihe MyGenny bro entwickelt. Die positive Produktentwicklung und die hohe Akzeptanz bei Versicherungsbrokern bestätigen die strategische Entscheidung, diesen eigenständigen Geschäftsbereich aufzubauen.

MyGenny bro automatisiert wesentliche Arbeitsprozesse von Versicherungsbrokern durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und ermöglicht erhebliche Produktivitätssteigerungen.

Für den Schweizer Markt wurde bereits ein exklusiver Vertriebsvertrag unterzeichnet, dessen operative Umsetzung am 1. Januar 2027 beginnt. Die K2G Holding AG beabsichtigt, das Lizenzmodell schrittweise auf weitere europäische Märkte auszuweiten.

Die europaweite Lizenzvermarktung von MyGenny bro bildet künftig den strategischen Schwerpunkt der K2G Holding AG.

Die übrigen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensgruppe werden fortgeführt. Die Holding konzentriert ihre Ressourcen künftig auf die Weiterentwicklung und europäische Vermarktung von MyGenny bro.

Über die K2G Holding AG

Die K2G Holding AG mit Sitz in Baar, Schweiz, ist eine Technologieholding mit Schwerpunkt auf KI-basierten Lösungen für die Versicherungswirtschaft.

K2G Holding AG Baar, Schweiz ISIN: CH1339823721 Börsenkürzel: K2G Handelsplatz: Wiener Börse, direct market

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Aussender: K2G Holding AG Blegistrasse 23 6340 Baar Schweiz Ansprechpartner: Genadi Man E-Mail: g.man@k2g.ai Website: k2g.ai ISIN(s): CH1339823721 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794922140512 ]

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November 17, 2026 08:29 ET (13:29 GMT)