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Dow Jones News
16.06.2026 12:39 Uhr
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PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G Holding AG unterzeichnet strategischen Fünfjahresvertrag für KI-Plattform im Nahen Osten - Der operative Projektstart gemeinsam mit dem lokalen Partner in Dubai.

DJ PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G Holding AG unterzeichnet strategischen Fünfjahresvertrag für KI-Plattform im Nahen Osten - Der operative Projektstart gemeinsam mit dem lokalen Partner in Dubai.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: K2G Holding AG unterzeichnet strategischen Fünfjahresvertrag für KI-Plattform im Nahen Osten

Der operative Projektstart gemeinsam mit dem lokalen Partner in Dubai.

Baar (pta000/16.06.2026/12:06 UTC+2)

Corporate News

K2G Holding AG unterzeichnet strategischen Fünfjahresvertrag für KI-Plattform im Nahen Osten

Zug (Schweiz), [Datum] - Die K2G Holding AG hat mit der in Dubai ansässigen GMN Marketing Management LLC einen strategischen Kooperations-, Vertriebs- und Implementierungsvertrag für eine KI-basierte Plattformlösung unterzeichnet.

Die Vereinbarung umfasst eine Zusammenarbeit über fünf Jahre und bildet die Grundlage für die gemeinsame Marktbearbeitung in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie weiteren Staaten des GCC und des Nahen Ostens. Der lokale Partner wird den Marktaufbau, die Geschäftsentwicklung und die regionale Expansion unterstützen, während K2G die technologische Plattform bereitstellt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Auf Basis der aktuellen Markt- und Geschäftsplanung sehen die Vertragspartner über die Laufzeit der Vereinbarung ein Umsatzpotenzial im mittleren siebenstelligen US-Dollar-Bereich. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten durch die geplante Expansion in weitere Märkte der Region.

"Mit dieser Vereinbarung setzen wir einen wichtigen Meilenstein unserer internationalen Wachstumsstrategie um. Die Partnerschaft eröffnet uns den Zugang zu einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen weltweit und schafft die Grundlage für nachhaltige, wiederkehrende Erlöse aus unseren KI-Plattformlösungen", erklärt Genadi Man, CEO der K2G Holding AG.

Der operative Projektstart erfolgt nach Abschluss der Implementierungs- und Integrationsphase gemeinsam mit dem lokalen Partner in Dubai.

Über die K2G Holding AG

Die K2G Holding AG mit Sitz in Zug entwickelt innovative KI-, Datenanalyse- und Plattformlösungen für digitale Geschäftsmodelle. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Automatisierung, Optimierung und Skalierung von Geschäftsprozessen und verfügt über umfangreiche Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz, Predictive Analytics, Plattformökonomie und digitale Transformation.

(Ende)

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Aussender:      K2G Holding AG 
           Blegistrasse 9 
           6340 Baar 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Genadi Man 
E-Mail:        g.man@k2g.ai 
Website:       k2g.ai 
ISIN(s):       CH1339823721 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781604360994 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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