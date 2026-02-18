Baar - Die Versicherungsbranche steht vor einem strukturellen Spannungsfeld: steigende regulatorische Anforderungen, zunehmende Datenvolumina und wachsender Wettbewerbsdruck treffen auf historisch gewachsene IT-Landschaften. Zwar haben viele Gesellschaften in den vergangenen Jahren massiv in Digitalisierung und künstliche Intelligenz investiert. In der Praxis jedoch bleiben Prozesse häufig fragmentiert. KI-Lösungen existieren als Einzelmodule - für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab