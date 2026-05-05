DJ PTA-Adhoc: K2G Holding AG: ÜBERNAHME DER FUNKTION DES CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: ÜBERNAHME DER FUNKTION DES CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Baar (pta000/05.05.2026/17:59 UTC+2)

K2G Holding AG gewinnt designierten CEO aus der Schweizer Versicherungsindustrie

Zug, May 05, 2026 - Die K2G Holding AG (Wiener Börse: Direct Market Plus) hat mit einem erfahrenen Top-Manager aus der Schweizer Versicherungsbranche eine Vereinbarung über die zukünftige Übernahme der Funktion des Chief Executive Officer (CEO) geschlossen.

Der designierte CEO wird seine Tätigkeit kurzfristig aufnehmen und in einer mehrmonatigen Übergangsphase eng mit der aktuellen CEO, Arina Man, zusammenarbeiten. Die formale Übernahme der CEO-Funktion sowie die entsprechende Eintragung sind nach Abschluss dieser Übergangsphase vorgesehen.

Zur Person Dr. Patrick Eugster

Mit Dr. Patrick Eugster gewinnt die K2G Holding AG eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in der digitalen Transformation der Versicherungsbranche.

Berufliche Stationen: Von 2017 bis 2025 prägte er als CEO und CFO die Simpego Versicherungen AG (ehemals Dextra), wo er massgeblich am Aufbau der digitalen Versicherung sowie der Entwicklung innovativer Pricing-Systeme beteiligt war. Zuvor hielt er verschiedene leitende Positionen bei der Allianz Suisse inne, unter anderem als Bereichsleiter für Produkte und Pricing sowie als Leiter Unternehmensentwicklung.

Akademischer Hintergrund: Patrick Eugster promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich ("summa cum laude") mit dem Schwerpunkt Versicherungsökonomie.

Expertise: Er verfügt über profunde Kenntnisse in den Bereichen Underwriting, Produktentwicklung und strategisches Marktmanagement.

Diese Entwicklung stellt einen wesentlichen Schritt zur weiteren Stärkung der strategischen Positionierung und Skalierung der K2G Holding AG dar.

Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

(Ende)

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Aussender: K2G Holding AG Blegistrasse 9 6340 Baar Schweiz Ansprechpartner: Genadi Man E-Mail: g.man@k2g.ai Website: k2g.ai ISIN(s): CH1339823721 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

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May 05, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)