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Dow Jones News
11.08.2026 20:57 Uhr
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PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G erweitert Unternehmensstrategie um B2C-Versicherungsplattform MyGenny - Schweiz wird erster Launchmarkt - VAE folgen auf Grundlage bereits abgeschlossener Verträge

DJ PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G erweitert Unternehmensstrategie um B2C-Versicherungsplattform MyGenny - Schweiz wird erster Launchmarkt - VAE folgen auf Grundlage bereits abgeschlossener Verträge

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: K2G erweitert Unternehmensstrategie um B2C-Versicherungsplattform MyGenny

Schweiz wird erster Launchmarkt - VAE folgen auf Grundlage bereits abgeschlossener Verträge

Baar (pta000/11.08.2026/20:26 UTC+2)

K2G erweitert seine Unternehmensstrategie um ein KI-gestütztes B2C-Versicherungsmanagement, veröffentlicht die Produktvorschau von MyGenny und plant den operativen Schweizer Marktstart für die Woche vom 17. August 2026. Die abschliessende Brokervertragsdokumentation befindet sich in Finalisierung. Nach der Schweiz sind die VAE auf Grundlage bereits unterzeichneter Verträge als nächster Markt vorgesehen.

https://youtu.be/QtzBJR56EtM

(Ende)

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Aussender:      K2G Holding AG 
           Blegistrasse 9 
           6340 Baar 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Genadi Man 
E-Mail:        g.man@k2g.ai 
Website:       k2g.ai 
ISIN(s):       CH1339823721 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786472760731 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 14:26 ET (18:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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