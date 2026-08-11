DJ PTA-Adhoc: K2G Holding AG: K2G erweitert Unternehmensstrategie um B2C-Versicherungsplattform MyGenny - Schweiz wird erster Launchmarkt - VAE folgen auf Grundlage bereits abgeschlossener Verträge

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

K2G Holding AG: K2G erweitert Unternehmensstrategie um B2C-Versicherungsplattform MyGenny

Schweiz wird erster Launchmarkt - VAE folgen auf Grundlage bereits abgeschlossener Verträge

Baar (pta000/11.08.2026/20:26 UTC+2)

K2G erweitert seine Unternehmensstrategie um ein KI-gestütztes B2C-Versicherungsmanagement, veröffentlicht die Produktvorschau von MyGenny und plant den operativen Schweizer Marktstart für die Woche vom 17. August 2026. Die abschliessende Brokervertragsdokumentation befindet sich in Finalisierung. Nach der Schweiz sind die VAE auf Grundlage bereits unterzeichneter Verträge als nächster Markt vorgesehen.

https://youtu.be/QtzBJR56EtM

(Ende)

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Aussender: K2G Holding AG Blegistrasse 9 6340 Baar Schweiz Ansprechpartner: Genadi Man E-Mail: g.man@k2g.ai Website: k2g.ai ISIN(s): CH1339823721 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

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August 11, 2026 14:26 ET (18:26 GMT)