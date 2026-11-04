Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Der Wachstumsmotor läuft, die nächste Erlösdimension rückt in Reichweite! Zefiro Methane (Kanada: ZEFI | ISIN: CA98926D1069 | WKN: A3DVHU) entwickelt sich rasant vom klassischen Bohrlochsanierer zu einem breit aufgestellten Umweltdienstleister mit Zugang zu einem milliardenschweren US-Markt. Millionen verwaister Öl- und Gasbohrungen müssen gesichert werden, denn der Klimaschutz gibt Gas! Und das Schöne daran: CO2-Vermeidung, Energieinfrastruktur und wirtschaftliche Interessen werden miteinander verbunden. Im Geschäftsjahr 2025/26 kletterte der Umsatz bereits um 31,1 % auf den Rekordwert von 42,5 Mio. USD, das bereinigte EBITDA schaffte mit plus 3,8 Mio. USD den Sprung in die Gewinnzone. Ein staatlicher Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD reicht inzwischen bis Juni 2029 und schafft eine solide Grundlage für die weitere Expansion. Gleichzeitig zeigt die Viking-Übernahme bereits Wirkung: Sieben neue Rahmenverträge mit Unternehmenskunden wurden gewonnen, fünf davon liefern bereits Umsatz. Allein im August und September steuerten die übernommenen Kapazitäten rund 1,54 Mio. USD bei - hochgerechnet mehr als 9 Mio. USD jährlich. Doch damit nicht genug: Mit dem neuen Isometric-Protokoll für Methan-Zertifikate könnte Zefiro künftig zusätzliche Erlöse aus der Sanierung bislang unberücksichtigter Bohrlöcher erschließen. Das wäre ein attraktives Zusatzgeschäft auf Basis vorhandener Crews, Anlagen und Messtechnik. Eine frische Kapitalaufnahme über 5 Mio. CAD stärkt den finanziellen Spielraum für Betrieb und mögliche Akquisitionen. GBC Research sieht ein Kursziel von 2,15 CAD und erwartet kräftig steigende Umsätze und Gewinne. Der nächste Wachstumsschritt ist damit vorbereitet - entscheidend wird nun, wie schnell Zefiro seine volle operative Schlagkraft in nachhaltige Gewinne und Cashflows übersetzt. Die Neubewertung hat eine neue Grundlage: Auftragsvisibilität, messbares Wachstum und eine zusätzliche CO2-Perspektive. Und das Ganze für eine Marktkapitalisierung von knapp 70 Mio. CAD. Investoren spitzen ihre Bleistifte, denn die Schlagzahl wächst!

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