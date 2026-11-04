Der Ausbau des Energiesystems verschlingt viel Kapital, aber eröffnet Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette neue Geschäftsmöglichkeiten. Doch an welcher Stelle verdienen Aktionäre am meisten? Die kanadische RE Royalties setzt bei der Finanzierung an. Das Unternehmen stellt erneuerbaren Energieprojekten Kapital zur Verfügung und erhält dafür Zinsen sowie langfristige Beteiligungen an den Projekterlösen (Royalties). Nordex verdient dagegen mit Windkraftanlagen sowie deren Wartung und hob zuletzt das Margenziel an. RWE verdient mit Stromerzeugung, Handel und Infrastruktur und treibt den Ausbau seines Energieportfolios voran. Wer besitzt die besten Karten?
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE000A0D6554,US74975E3036Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de