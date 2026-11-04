GEVORKYAN, a.s., ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, hat erfolgreich eine Anleiheemission im Volumen von 30 Millionen EUR zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten durchgeführt. Trotz einer deutlich höheren Nachfrage seitens der Investoren entschied sich die Unternehmensleitung, das ursprünglich geplante Emissionsvolumen beizubehalten, im Einklang mit der langfristigen Strategie zum schrittweisen Abbau der Verschuldung.

Die erfolgreiche Refinanzierung stellt einen weiteren bedeutenden Schritt im Finanzmanagement von GEVORKYAN dar. Die neue Anleiheemission mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,39 % und einer Laufzeit bis 2031 dient der Refinanzierung der von GEVORKYAN CZ begebenen Anleihen, die 2026 fällig werden. Die Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, die Laufzeit der entsprechenden Fremdfinanzierung zu verlängern, und trägt zur Stabilität seiner Finanzstruktur bei.

Komercní banka, a.s. fungierte als federführender Manager der Anleiheemission, während die rechtliche Beratung durch die Anwaltskanzleien HAVEL & PARTNERS und Dentons erfolgte. An der Durchführung der Transaktion war zudem Conseq Investment Management, a.s. als Co-Manager beteiligt.

"Ein besonderer Dank gilt der Komercní banka für die professionelle Leitung der gesamten Transaktion sowie HAVEL & PARTNERS und Dentons für ihre fachkundige Rechtsberatung. Alle Beteiligten haben damit wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung beigetragen. Vor allem aber schätzen wir das Vertrauen unserer Investoren, das für uns auch in Zukunft eine Verpflichtung darstellt", ergänzte Artur Gevorkyan, Vorstandsvorsitzender von GEVORKYAN, a.s.

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. gehört zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, ist ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen und zählt weltweit zu den innovativsten Unternehmen dieser Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de.

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Murgašová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk

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