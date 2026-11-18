GEVORKYAN, a.s. wird am Dienstag, dem 24. November 2026, um 8:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) ausgewählte Finanz- und operative Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

Das Unternehmen lädt außerdem zu einer Online-Ergebnisbesprechung mit der Unternehmensleitung ein, die am selben Tag um 9:00 Uhr (MEZ) über Zoom stattfindet.

Zur Anmeldung für die Veranstaltung klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/PykL3CNLSlKL0m4XO7VKVA

Über GEVORKYAN, a.s.

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, ein weltweiter Zulieferer großer multinationaler Unternehmen und eines der innovativsten Unternehmen der Branche weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu/de.

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Murgašová, marketing@gevorkyan.sk

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