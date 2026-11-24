Wichtigste Ergebnisse von GEVORKYAN in den ersten neun Monaten des Jahres 2026:

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als 17 % auf 74,5 Mio. EUR

Das EBITDA erreichte 22,1 Mio. EUR bei einer Marge von nahezu 30 %

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,5 % auf 9,2 Mio. EUR

Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich auf 4,5 Mio. EUR

GEVORKYAN, a.s., ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, gibt ausgewählte Finanz- und Betriebsergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt.

Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 74,52 Mio. EUR, was einem Anstieg von 17,31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA erreichte 22,14 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3,71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die EBITDA-Marge 29,71 % betrug. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,49 % auf 9,24 Mio. EUR, und der Nettogewinn (EAT) erhöhte sich um 2,29 % auf 4,52 Mio. EUR.

Mit der diesjährigen Übernahme des italienischen Werks waren auch einmalige Kosten in Höhe von 500.000 EUR für Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie Verwaltung verbunden. Darüber hinaus bestand ein zusätzlicher Bedarf an Working Capital in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Diese Mittel waren erforderlich, um den reibungslosen Betrieb des übernommenen Unternehmens sicherzustellen und dessen finanzielle Lage zu stabilisieren.

Neue Projekte und Finanzausblick

GEVORKYAN, a.s. baut seine Präsenz in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie weiter aus und realisiert bereits Serienlieferungen, unter anderem für die Rheinmetall Group. Das Unternehmen entwickelt zudem neue Projekte im Bereich der Komponenten für die Hardware von KI-Rechenzentren sowie im Bereich der Agrartechnologie in Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Marken wie John Deere, Deutz-Fahr und Lombardini.

Die Stabilität des langfristigen Ausblicks des Unternehmens wird durch Verträge mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren gestützt. Der sich dem Abschluss nähernde Investitionszyklus und die schrittweise Freisetzung von Working Capital unterstützen das Ziel, ab 2027 einen positiven Cashflow zu erzielen. Das erwartete Cashflow-Wachstum und die geringere Kapitalintensität des weiteren Wachstums schaffen schrittweise Spielraum für neue Möglichkeiten der Kapitalallokation, darunter den Schuldenabbau, Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe und weiteres Umsatzwachstum.

Den vollständigen Zwischenbericht für Q3 2026 finden Sie hier.

Über GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s. ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Pulvermetallurgie, ein globaler Zulieferer für große multinationale Unternehmen und eines der innovativsten Unternehmen dieses Sektors weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.gevorkyan.eu.

Kontakt

Finanzangelegenheiten: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk

Medien: Alexandra Murgašová, marketing@gevorkyan.sk

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Sofern nicht anders angegeben, wurden die in diesem Dokument dargestellten Ergebnisse von GEVORKYAN und sonstigen Finanzinformationen gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") auf Grundlage interner Managementberichte erstellt, für die das Management des Unternehmens verantwortlich ist. Sie wurden weder extern geprüft noch einer prüferischen Durchsicht oder sonstigen externen Verifizierung unterzogen. Daher sollte diesen Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Informationen sind möglicherweise nicht als Indikator für die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Perioden anzusehen.

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