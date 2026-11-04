Der Mittwoch beginnt mit einem politischen Paukenschlag aus Washington. Nach den bis zum Morgen vorliegenden Ergebnissen der Zwischenwahlen haben die Demokraten die Mehrheit im Senat errungen und steuern auch im Repräsentantenhaus auf eine Mehrheit zu. Für Präsident Trump wird das Regieren damit deutlich mühsamer. Die Märkte reagieren nervös. In Tokio verlor der Nikkei fast drei Prozent, in Taiwan ging es um gut zwei Prozent abwärts, und vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Auch die US-Futures notierten im Minus, der Dollar gab nach. Die europäischen Indizes dürften leichter starten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Alphabriefe