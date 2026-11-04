Unterföhring (ots) -"Hier kommen nicht nur die längsten Beine im Reality-TV, sondern auch die geilste Rampensau, wie sie im Buche steht!", EX-GNTM-Model Theresia Fischer ist auf ihren Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" an diesem Freitag, 6. November, gehypt. Und während alle anderen Rampensau-Anwärter:innen mit einem Partner oder einer Partnerin das Selbstversorger-Forsthaus in den österreichischen Bergen erklimmen, steht da für Theresia noch ein großes Fragezeichen. "Bitte, bitte, bitte nicht jemand, der mich wahnsinnig macht oder selbst wahnsinnig ist! Ich bin's nicht", fleht sie lachend."Wir wissen nicht, was morgen ist, lasst uns erstmal heute einen trinken. Bechern, B*msen, Business - das ist meine Taktik", ertönt es derweil von Theresias Blind Date Claudia Obert. Da die TV-Ikone schon mit allen Reality-Wassern gewaschen ist, ist die Überraschungs-Paarung im ForsthausRampensau für sie eine willkommene Herausforderung: "Ich finde es viel spannender, auf jemanden zu treffen, bei dem ich vorher nicht weiß, wer es ist. So ein großes A****loch wird's nicht geben, dass ich mit dem nicht klarkomme." Wen sich Claudia Obert aber als Partner:in erhofft, stellt sie klar: "Eine nette, hübsche Frau wünsch ich mir, die sehr sportlich und ehrgeizig ist und hohen Unterhaltungswert hat. Mit der man einen trinken kann und die auch was zu erzählen hat."Und das hat Theresia. "Scheiß Berge. [...] Es wäre jetzt auch gar nicht so schlimm, wären hier nicht die ganze Zeit die scheiß Berge", schluchzt sie schon am ersten Tag aufgelöst beim Blick von der ForsthausRampensau-Terrasse. "Er hat jeden Tag gesagt, die Berge, in Hamburg gibt's keine Berge." Ob das Alpenpanorama damit zusammenhängt, dass Theresia Fischer mit ihrem Blind Date Claudia Obert statt Liebespartner ins "Forsthaus Rampensau Germany" zieht, erzählt sie ab Freitag auf Joyn und sixx.Neben Theresia Fischer und Claudia Obert ziehen diese umtriebigen Promi-Duos ins "Forsthaus Rampensau Germany":Schwesternzeit statt Schlagzeilen-Wirbel: Als viel diskutierte Reality-TV-Bekanntheit weiß Brenda Brinkmann, wie man für Aufsehen sorgt. Nun zieht sie zusammen mit ihrer Schwester Stella in die Selbstversorger-WG. Sorgen die beiden für ein harmonisches Miteinander oder spielen sie ein strategisches Spiel?Die "Realitystar Academy" bringt sie auf den Gipfel: LilliPop und Jessica Zemer haben ihre Reality-TV-Feuertaufe in der "Realitystar Academy" mit Bravour und Diplom abgeschlossen. Jetzt dürfen sie ihre Erfahrung gemeinsam im ForsthausRampensau ausbauen. Versprechen die Reality-Novizinnen heile Welt oder bringen sie reichlich Double Trouble in die Kärntner Bergwelt?Die Bestie Boys: Einige seiner neuen Mitbewohner:innen kennt Gigi Birofio bereits aus den diversen Reality-TV-Programmen des Landes. Nun teilt er mit seinem Kindheits-Kumpel Peris Grigoriadis bereitwillig seine Kontakte und führt ihn im ForsthausRampensau in die bunte Welt des Reality-TVs ein.Auf Wolke 7: Marlisa Rudzio und William Raab ziehen im ForsthausRampensau endlich zusammen. Denn bisher ist den beiden Lovebirds ihre Fernbeziehung ein großer Dorn im Auge. Ob sich die beiden in ihrer ersten gemeinsamen Bleibe gut einleben?Aufstieg in Pumps: Die Drag Sisters Katy Bähm und Gino Bormann ziehen nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Glanz und Glamour ins ForsthausRampensau. Mit Reality-Programmen sind die beiden bereits bestens vertraut - aber haben sie auch das Zeug zur größten Rampensau?Daddy on Board: Der schweizerische Reality-Import wird ausgebaut. Giuliano Hediger bringt seinen Papa Paolo mit ins Lavanttal. Zusammen möchten sie nicht nur den Aufstieg ins ForsthausRampensau meistern, sondern auch zu den größten Rampensäuen gekrönt werden.Von "Bachelor in Paradise" zu den Bachelors of the Alps? Filip Pavlovic und Marco Cerullo trafen sich auf einer nicht so einsamen Insel. Seither gehen sie freundschaftlich Hand in Hand. Suchen sie jetzt auch gemeinsam auf 1.300 Metern über dem Meeresspiegel im ForsthausRampensau die große Liebe oder zumindest den neuesten Alpenflirt?Die Gossip Girls: Laura Blond und Nadja Großmann nehmen in ihrem gemeinsamen Podcast "Läster, Schwester!" kein Blatt vor den Mund. Kommentieren die beiden das Geschehen in ihrer neuen Berg-WG genauso spitzzüngig oder befördern sie sich direkt selbst zum Gesprächsthema?Die Entertainment-Klassiker: Als alte Hasen des Showbiz könnte man Silva Gonzalez und Stephen Dürr bezeichnen. Nun mischen sie als Duo das ForsthausRampensau auf. Während Silva seine Karriere als Sänger der Hot Banditoz ins Rollen brachte, flimmerte Stephen Dürr als Serienstar über die Bildschirme der Nation. Inzwischen haben beide reichlich Reality-TV-Erfahrung gesammelt und den Titel der größten Rampensäue 2026 fest im Blick.Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von Madame Zheng.Die neue Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" - ab Freitag, 6. November 2026, auf Joyn und um 20:15 Uhr auf sixxPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella TönnesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@ProSiebenSat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6383974