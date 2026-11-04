IAEA: Nukleartechnologien: Mehr Strom, Wärme und Wasser für Städte

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Kernkraftwerke heizen Städte, Strahlentechnik reinigt Abwasser. Uranium Energy steigerte die Quartalsproduktion um 157 Prozent; IsoEnergy meldet die bisher stärkste Radioaktivität bei Hurricane.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 04.11.2026, 12:01 Uhr Berlin/Zürich.

Kerntechnik liefert mehr als Strom

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im chinesischen Haiyang heizt das örtliche Kernkraftwerk laut Internationaler Atomenergie-Organisation (IAEA) die Wohnungen von rund 400.000 Einwohnern. Zum 9. September 2026 zählte die IAEA 417 Reaktoren in 31 Ländern; 2024 lieferte Kernkraft 8,7 Prozent des weltweiten Stroms.

Auch jenseits der Kraftwerke kommen Nukleartechniken zum Einsatz. In Brasilien behandelt ein mobiler Elektronenbeschleuniger auf einem Lkw Industrieabwasser direkt vor Ort; das Projekt entstand mit Unterstützung der IAEA. Gamma- und Elektronenstrahlen können zudem das Recycling bestimmter Kunststoffe ergänzen.

Im Bauwesen prüfen nukleare Messverfahren Brücken und Gebäude, etwa nach Erdbeben, ohne sie zu beschädigen. Für den Uranbedarf bleibt die Stromerzeugung maßgeblich: Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet von 2026 bis 2030 2,8 Prozent jährliches Wachstum der Kernstromerzeugung.

Uranium Energy steigert die Produktion

Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ - meldete am 29. September für das vierte Geschäftsquartal 82.744 Pfund U3O8 aus den Projekten Christensen Ranch und Burke Hollow; Burke Hollow war am 8. April angelaufen. Das sind 157 Prozent mehr als im Vorquartal; die Gesamtkosten je Pfund sanken um 33 Prozent auf 36,54 US-Dollar.

Zum 31. Juli meldete UEC 753 Millionen US-Dollar liquide Vermögenswerte und keine Schulden. In Ludeman, Wyoming, entsteht das erste Bohrlochfeld der geplanten dritten Mine. Ein am 13. Oktober gegründeter Beirat für nationale Sicherheit soll den geplanten Einstieg in die Urankonversion begleiten. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

IsoEnergy treibt Larocque East voran

IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - besitzt das Projekt Larocque East im Athabasca-Becken zu 100 Prozent. Die Hurricane-Ressource (Stichtag 8. Juli 2022) umfasst 63.800 Tonnen angezeigt mit 34,5 Prozent U3O8 (48,6 Millionen Pfund) und 54.300 Tonnen vermutet mit 2,2 Prozent (2,7 Millionen Pfund). Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen.

Im Sommerprogramm bohrte IsoEnergy 10.159 Meter in 26 Löchern und traf laut Meldung vom 8. September die bisher stärkste Radioaktivität entlang des Hurricane South Trend. Gemessene Radioaktivität ist kein Urangehalt; die Laboranalysen stehen noch aus. Seit 19. August hält IsoEnergy rund 33 Prozent an der DISA Uranium Corp., in die es seine Utah-Minen eingebracht hat.

Fazit: Uranium Energy und IsoEnergy vor Meilensteinen

Die vielseitige Nutzung der Kernenergie für Strom, Wärme und Wasser schafft ein konstruktives Umfeld für Uranunternehmen. Bei UEC zählen der weitere Produktionsausbau und Ludeman, bei IsoEnergy die Laboranalysen der Sommerbohrungen und die DISA-Beteiligung. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben entscheidend. Uranaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen zu Uranium Energy:https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ und IsoEnergy: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Uranreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: IAEA, Fernwärme Haiyang, 22.12.2025 · IAEA, PRIS/CNPP-Reaktorstatus, 09.09.2026 · IAEA, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates 2025, 09.2025 · IAEA, Mobiler Elektronenbeschleuniger Brasilien, 17.12.2025 · IAEA, Nukleartechnik für nachhaltige Städte · IEA, Electricity 2026: Supply, 06.02.2026 · Uranium Energy, Burke Hollow startet Produktion, 08.04.2026 · Uranium Energy, Geschäftsjahr 2026, 29.09.2026 · Uranium Energy, National Security Advisory Council, 13.10.2026 · IsoEnergy/SLR, Larocque East Technical Report, 04.08.2022 · IsoEnergy/DISA, Gründung abgeschlossen, 19.08.2026 · IsoEnergy, Sommerbohrungen Larocque East, 08.09.2026; Intro-Bild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 03.11.2026, 12:28 Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 04.11.2026, 10:00 Uhr Berlin/Zürich. Emittenten: Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; WKN: A0JDRR; ISIN: US9168961038) und IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO; NYSE American: ISOU; WKN: A412Q0; ISIN: CA46500E8678). Der Beitrag erscheint im Auftrag beider Emittenten; beide vergüten die SRC swiss resource capital AG im Rahmen entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beraterverträge. Die Autorin wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu den Emittenten bestehen nicht. Vorabprüfung durch die Emittenten: Nein.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 03.11.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Intro-Bild: KI-generiert. QPs der Originalmeldungen: Uranium Energy Corp. - in der verwendeten Finanz- und Produktionsmeldung keine qualifizierte Person benannt; IsoEnergy Ltd. - Dr. Dan Brisbin, P.Geo., zum Zeitpunkt der Bohrmeldung VP Exploration, nicht unabhängig; Mark B. Mathisen, C.P.G., SLR Consulting International Corp., unabhängiger QP des technischen Ressourcenberichts. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen, erfolgreiche Inbetriebnahme und stabile Betriebsabläufe voraus. Uranpreis-, Geologie-, Explorations-, ISR-Betriebs-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Umsetzungs- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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