Von Tokio über Bonn bis London: An diesem Donnerstag dürfte es an den Märkten kaum eine ruhige Minute geben.Der Donnerstag ist der dichteste Tag der Berichtssaison: Mehr als 50 Unternehmen legen Zahlen vor. Im Mittelpunkt stehen die Schwergewichte Deutsche Telekom, Rheinmetall, Commerzbank, DHL und Siemens Healthineers, schon vor dem Frühstück kommen Toyota, Sony und Nintendo aus Japan dazu. Mittags entscheidet die Bank of England über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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