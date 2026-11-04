Die CoStar Impact Awards würdigen einflussreiche Gewerbeimmobilienprojekte und -transaktionen in 129 Märkten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Kanada

Die CoStar Group (NASDAQ: CSGP), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen, Analysen und digitalen Zwillingen auf den Immobilienmärkten, hat die Nominierungsphase für die sechste Ausgabe der jährlichen CoStar Impact Awards eröffnet. Die CoStar Impact Awards würdigen Gewerbeimmobilienprojekte und -transaktionen, die in Stadtvierteln oder Teilmärkten in 129 wichtigen internationalen Märkten im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Kanada einen bedeutenden Einfluss hatten. Mit den Auszeichnungen werden herausragende Projekte und Transaktionen gewürdigt, die im Jahr 2026 abgeschlossen wurden und von einer Jury aus Branchenexperten ausgewählt werden, die die jeweiligen Märkte vertreten.

Jurygremien, bestehend aus Fachleuten der Gewerbeimmobilienbranche, werden die Gewinner aus jedem Markt im Vereinigten Königreich anhand der folgenden Kategorien auswählen: "Mietvertrag des Jahres", "Gewerbeentwicklung des Jahres" und "Verkauf/Erwerb des Jahres". Im Rahmen des Bewertungsverfahrens werden die Juroren die einflussreichsten Projekte identifizieren, die Wachstum, kreatives Denken und die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Herausforderungen demonstrieren. Die Preisträger erhalten eine individuell gestaltete Trophäe und profitieren von umfangreicher Werbung auf der CoStar-Plattform sowie über Marketingkanäle.

"Auch im sechsten Jahr bieten die CoStar Impact Awards Fachleuten aus der Gewerbeimmobilienbranche im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Kanada weiterhin eine wichtige Plattform, um ihre Erfolge und ihr Fachwissen zu präsentieren. Angesichts komplexer Marktbedingungen ist es wichtiger denn je, die Projekte und Transaktionen zu präsentieren, die branchenweit einen echten Einfluss haben. Wir freuen uns darauf, erneut eine außergewöhnliche Auswahl an Einreichungen zu erhalten und gemeinsam mit unserer fachkundigen Jury die allerbesten Projekte auszuzeichnen", sagte Lisa Ruggles, Senior Vice President of Global Operations bei der CoStar Group.

Ein bemerkenswerter britischer Gewinnerbeitrag der letztjährigen Preisverleihung war der Eden Campus von Unilever in Kingston upon Thames, der in London als "Commercial Development of the Year" ausgezeichnet wurde. Der von Cube RE entwickelte Campus, der als Hauptsitz von Unilever für Großbritannien und Irland dient, wurde von der Jury dafür gewürdigt, dass er Stadterneuerung im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert nicht nur die Neugestaltung eines Geländes, sondern auch die Wiedereingliederung eines Ortes in die umliegende Stadt.

Ein weiterer herausragender britischer Gewinner war JPMorgan, das eine der größten Vorvermietungen von Büroflächen in London der letzten Jahre an den amerikanischen Finanzdienstleistungskonzern Squarepoint Capital abschließen konnte. Der Vertrag über 400.000 Quadratfuß in der 65 Gresham Street wurde als "Lease of the Year" ausgezeichnet; die Jury würdigte dabei die Konzeption, das Marketing und die Umsetzung des Geschäfts, bei dem eine Vorvermietung für ein komplett neu gestaltetes Projekt gesichert wurde, während wesentliche Elemente der ursprünglichen Struktur erhalten blieben.

Beiträge für die CoStar Impact Awards sollten bis zum 31. Januar 2027 über das neue, optimierte Einreichungsformular von CoStar eingereicht werden.

ÜBER DIE COSTAR GROUP, INC

Die CoStar Group (NASDAQ: CSGP) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Analysen, Online-Marktplätzen und 3D-Digital-Twin-Technologie im Bereich Gewerbeimmobilien. Die 1986 gegründete CoStar Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Immobilienmarkt zu digitalisieren und allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Immobilien, Einblicke und Verbindungen zu entdecken, die ihr Geschäft und ihr Leben verbessern.

Zu den wichtigsten Marken der CoStar Group gehören CoStar, ein weltweit führender Anbieter von Daten, Analysen und Nachrichten zum gewerblichen Immobilienmarkt; LoopNet, der meistbesuchte Marktplatz für Gewerbeimmobilien; Apartments.com, die führende Plattform für die Vermietung von Wohnungen; Homes.com, der am schnellsten wachsende Marktplatz für Wohnimmobilien; sowie Domain, einer der führenden Immobilienmarktplätze Australiens. Zu den branchenführenden Marken der CoStar Group gehören außerdem Matterport, ein führendes Unternehmen für räumliche Daten, dessen Plattform Gebäude in Daten umwandelt, um jeden Raum wertvoller und zugänglicher zu machen; STR, ein weltweit führender Anbieter von Daten und Benchmarking im Gastgewerbe; Zonda, ein führender Anbieter von Daten, Analysen, Software und Marktplatzlösungen für die Wohnbauindustrie; Ten-X, eine Online-Plattform für Auktionen und Verhandlungsangebote im Bereich Gewerbeimmobilien; sowie OnTheMarket, ein führendes Portal für Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich.

Die Websites der CoStar Group verzeichneten im dritten Quartal 2026 durchschnittlich über 121 Millionen Unique Visitors pro Monat und bedienen Kunden auf der ganzen Welt. Die CoStar Group mit Hauptsitz in Arlington, Virginia, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Immobilienbranche durch innovative Technologie und umfassende Marktinformationen zu transformieren. Wir planen, unsere Unternehmenswebsite von Zeit zu Zeit als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter CoStarGroup.com.

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