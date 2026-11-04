Oak Brook - Der US-Fastfoodriese McDonald's hat im dritten Quartal 2026 dank seines internationalen Geschäfts mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Vor allem in Deutschland und Australien liefen die Geschäfte gut, während die Verkäufe in Frankreich zurückgingen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 1 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar, wie McDonald's am Mittwoch mitteilte. Der Reingewinn legte um 9 Prozent auf 2,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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