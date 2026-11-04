Unterföhring (ots) -Fans können sich auf die neuen Episoden der beliebten Crime-Serie um John Nolan (Nathan Fillion) im englischen Original mit Untertiteln freuen. Die Deutsche Synchronfassung folgt am 26. Februar. Die bisherigen acht Staffeln von "The Rookie" sind weiterhin bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar.Der Dienst beginnt wieder für Officer John Nolan (Nathan Fillion) und das Team des Mid-Wilshire Police Department: Staffel 9 von "The Rookie" (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2Fstreamen%2Fthe-rookie%2F148141&data=05%7C02%7C%7C3325e1d721ae4825b00508df398b281e%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639292941982565084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pQ7VdDF3hFsBxhJ2LRJnSc1lrt3GU%2BxG7YrL1nNMmvw%3D&reserved=0) startet am 8. Januar 2027 auf Sky und WOW im englischen Original mit Untertiteln. Nach dem dramatischen Ende von Staffel 8, können sich Fans auf 18 neue Episoden freuen - inklusive der Auflösung des packenden Cliffhängers aus dem Staffelfinale im Mai 2026.Über "The Rookie" Staffel 9:Die neuen Episoden greifen die Ereignisse aus dem Staffelfinale der achten Staffel auf: Als Tim Bredford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) ihrer gemeinsamen Zukunft entgegenblicken, nimmt ihr Schicksal eine unerwartete Wendung: Kurz nach ihrer Verlobung werden sie von Unbekannten verschleppt.In den neuen Folgen stehen John Nolan und seine Kolleg:innen wieder vor persönlichen Herausforderungen, gefährlichen Einsätzen und alten Feinden. Denn: Bedrohungen durch bekannte Gegenspieler aus den vergangenen Staffeln drohen das Team einholen...Die Story der Krimiserie orientiert sich an einem realen Quereinsteiger: 2015 verwirklichte sich William Norcross in seinen Mittvierzigern den Traum Polizist zu werden. Genauso wie Nolan zog es auch ihn aus einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles, wo er erfolgreich die Ausbildung zum Polizisten absolvierte. Bei der Serie wirkt er als Produzent mit.Der Hauptcast der Erfolgsserie kehrt zum Großteil zur neuen Staffel zurück: Nathan Fillion als John Nolan, Mekia Cox als Nyla Harper, Alyssa Diaz als Angela Lopez, Melissa O'Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford, Jenna Dewan als Bailey Nune, Shawn Ashmore als Wesley Evers, Lisseth Chavez als Celina Juarez sowie Deric Augustine als Miles Penn.Alexi Hawley ("Castle") fungiert weiterhin als Schöpfer und Executive Producer der Serie. "The Rookie" wird von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit 20th Television produziert. 20th Television ist Teil der Disney Television Studios.Ausstrahlung:Neben allen bisherigen Staffeln, sind die neuen Folgen der neunten Staffel von "The Rookie" (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wowtv.de%2Fstreamen%2Fthe-rookie%2F148141&data=05%7C02%7C%7C3325e1d721ae4825b00508df398b281e%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639292941982597935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vDgZ9VwpRytBQJq2yy0ElaTfySbetZVZ6LbKUhItipI%3D&reserved=0) ab 8. Januar 2027 im englischen Original mit Untertiteln auf Sky und WOW abrufbar. Die deutsche Synchronfassung folgt ab 26. Februar.Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:M.O.O.N. Agency GmbHNadine Klaunignadine.klaunig@moon-germany.comKontakt Sky Deutschland:Selina RastetterContent PRselina.Rastetter@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6384350