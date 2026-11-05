WASHINGTON (dpa-AFX) - CF Industries Holdings, Inc. (CF), a manufacturer of hydrogen and nitrogen products, on Wednesday reported higher third-quarter profit, driven largely by stronger selling prices and increased sales volumes.
Third-quarter net earnings attributable to common stockholders increased to $436 million, or $2.87 per share, from $353 million, or $2.19 per share, in the year-ago quarter.
Net sales rose to $1.86 billion from $1.66 billion.
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