The following instruments on XETRA do have their first trading 05.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.11.2026
Aktien
1 AU0000482465 SCX.ai Holdings Ltd.
2 US4491091074 Hyliion Holdings Corp.
3 AU0000498503 Highland Metals Ltd.
4 CA4576378091 InMed Pharmaceuticals Inc.
5 CA89105F1036 Torex Gold Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3563602XXX Alphabet Inc.
2 US25746UEXXX Dominion Energy Inc.
3 US25746UEXXX Dominion Energy Inc.
4 US277432BXXX Eastman Chemical Co.
5 US502431AXXX L3Harris Technologies Inc.
6 US68389XEXXX Oracle Corp.
7 US68389XEXXX Oracle Corp.
8 US68902VAXXX Otis Worldwide Corp.
9 XS3562404XXX Rumänien, Republik
10 XS3562402XXX Rumänien, Republik
11 XS3562401XXX Rumänien, Republik
12 XS3562431XXX Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
13 XS3562405XXX Rumänien, Republik
14 XS3563603XXX Alphabet Inc.
15 XS3563603XXX Alphabet Inc.
16 XS3562401XXX Rumänien, Republik
17 US00115AAXXX AEP Transmission Company LLC
18 XS3563604XXX Alphabet Inc.
19 XS3563604XXX Alphabet Inc.
20 XS3563603XXX Alphabet Inc.
21 XS3555712XXX Barclays PLC
22 XS3560980XXX ING Bank N.V.
23 XS3560980XXX ING Bank N.V.
24 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
25 US68389XEXXX Oracle Corp.
26 US68389XEXXX Oracle Corp.
27 DE000A351XXX Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
28 US448579AXXX Hyatt Hotels Corp.
29 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
30 US68389XEXXX Oracle Corp.
31 FR0129886XXX Frankreich, Republik
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
35 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
36 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
37 XS3562395XXX Rumänien, Republik
38 IE000N0LEXXX Amundi S&P US High Dividend Yield UCITS ETF
39 IE000NFL4XXX Defiance Mag7 UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.11.2026
Aktien
1 AU0000482465 SCX.ai Holdings Ltd.
2 US4491091074 Hyliion Holdings Corp.
3 AU0000498503 Highland Metals Ltd.
4 CA4576378091 InMed Pharmaceuticals Inc.
5 CA89105F1036 Torex Gold Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3563602XXX Alphabet Inc.
2 US25746UEXXX Dominion Energy Inc.
3 US25746UEXXX Dominion Energy Inc.
4 US277432BXXX Eastman Chemical Co.
5 US502431AXXX L3Harris Technologies Inc.
6 US68389XEXXX Oracle Corp.
7 US68389XEXXX Oracle Corp.
8 US68902VAXXX Otis Worldwide Corp.
9 XS3562404XXX Rumänien, Republik
10 XS3562402XXX Rumänien, Republik
11 XS3562401XXX Rumänien, Republik
12 XS3562431XXX Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
13 XS3562405XXX Rumänien, Republik
14 XS3563603XXX Alphabet Inc.
15 XS3563603XXX Alphabet Inc.
16 XS3562401XXX Rumänien, Republik
17 US00115AAXXX AEP Transmission Company LLC
18 XS3563604XXX Alphabet Inc.
19 XS3563604XXX Alphabet Inc.
20 XS3563603XXX Alphabet Inc.
21 XS3555712XXX Barclays PLC
22 XS3560980XXX ING Bank N.V.
23 XS3560980XXX ING Bank N.V.
24 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
25 US68389XEXXX Oracle Corp.
26 US68389XEXXX Oracle Corp.
27 DE000A351XXX Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
28 US448579AXXX Hyatt Hotels Corp.
29 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
30 US68389XEXXX Oracle Corp.
31 FR0129886XXX Frankreich, Republik
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
35 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
36 US30303MAXXX Meta Platforms Inc.
37 XS3562395XXX Rumänien, Republik
38 IE000N0LEXXX Amundi S&P US High Dividend Yield UCITS ETF
39 IE000NFL4XXX Defiance Mag7 UCITS ETF
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