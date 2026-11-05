99 Millionen Dollar mit neuer Gentherapie: Vertex und CRISPR legen zu - Mesoblast wächst um 44 Prozent

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Die nächste Generation der Medizin entwickelt sich zunehmend zu einem kommerziellen Geschäft. Der US-Pharmakonzern Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003) und sein Schweizer Entwicklungspartner CRISPR Therapeutics (ISIN: CH0334081137) haben am 2. November neue Zahlen zur Gentherapie Casgevy vorgelegt. Das bereits zugelassene Produkt erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 99 Millionen US-Dollar, 30 Prozent mehr als im Vorquartal und fast sechsmal so viel wie ein Jahr zuvor. Auch der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) meldet steigende Erlöse. Mit seinem FDA-zugelassenen Produkt Ryoncil erwirtschaftete das Unternehmen im jüngsten Geschäftsquartal vorläufig rund 28 Millionen Dollar, ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die beiden Entwicklungen verdeutlichen, wie sich neuartige Therapien nach jahrelanger Forschung schrittweise am Markt etablieren. Für Anleger rückt damit neben klinischen Studien zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wie schnell sich zugelassene Zellprodukte vermarkten lassen und welche zusätzlichen Anwendungen künftig neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen könnten.

Vertex meldet 99 Millionen Dollar Umsatz mit Casgevy

Die am 2. November veröffentlichten Quartalszahlen von Vertex zeigen, dass Casgevy im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 99 Millionen US-Dollar erzielte. Gegenüber den 17 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal hat sich der Umsatz damit nahezu versechsfacht. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2026 betrug das Wachstum 30 Prozent. Casgevy ist eine gemeinsam mit CRISPR Therapeutics entwickelte, auf der CRISPR/Cas9-Technologie basierende Gentherapie zur Behandlung bestimmter Patienten mit schwerer Sichelzellkrankheit oder transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie. Beide Erkrankungen betreffen das Blut und können erhebliche gesundheitliche Komplikationen verursachen. Die Behandlung setzt an körpereigenen blutbildenden Stammzellen an, die außerhalb des Körpers genetisch verändert und anschließend zurückgegeben werden. Dadurch soll die Produktion von funktionsfähigem Hämoglobin verbessert werden. Die aktuellen Umsatzzahlen zeigen, dass eine zuvor vor allem wissenschaftlich beachtete Technologie inzwischen messbare kommerzielle Einnahmen erzielt.

Erste CRISPR-Therapie erreicht immer mehr Patienten

Casgevy gilt als erste zugelassene Therapie, die auf der gezielten Geneditierung mittels CRISPR basiert. Inzwischen ist das Produkt nach Angaben von CRISPR Therapeutics in 39 Ländern für bestimmte Patientengruppen zugelassen. Vertex nennt in seiner eigenen Quartalsmeldung 36 Länder; die Angaben unterscheiden sich offenbar aufgrund des jeweiligen Erfassungsstands. Auch die Altersgrenzen wurden zuletzt erweitert. Im Juli 2026 genehmigte die FDA Casgevy in den USA bereits für geeignete Kinder ab zwei Jahren. Weitere Zulassungserweiterungen folgten unter anderem in Großbritannien und mehreren Ländern des Nahen Ostens. Weltweit haben nach Angaben von CRISPR Therapeutics inzwischen mehr als 750 Patienten die Behandlung begonnen. Die Therapie ist allerdings medizinisch und organisatorisch aufwendig. Patienten müssen zunächst Stammzellen gewinnen lassen, die anschließend in spezialisierten Einrichtungen genetisch verändert werden. Vor der Rückgabe ist eine intensive vorbereitende Behandlung erforderlich. Die Vermarktung hängt deshalb nicht allein von der Zulassung ab, sondern auch von verfügbaren Behandlungszentren, Produktionskapazitäten und der Finanzierung durch Gesundheitssysteme.

Vertex baut sein Geschäft über klassische Medikamente hinaus aus

Für Vertex ist Casgevy Teil einer breiteren Strategie zur Diversifizierung seines Pharmageschäfts. Der Konzern erzielte im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 3,44 Milliarden US-Dollar, zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil liefern weiterhin Medikamente gegen Mukoviszidose, eine erblich bedingte Stoffwechselerkrankung. Daneben baut Vertex neue Geschäftsfelder auf, darunter Schmerztherapien, Nierenerkrankungen und seltene hormonelle Erkrankungen. Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar. Die steigenden Casgevy-Erlöse sind damit noch ein vergleichsweise kleiner Bestandteil des Konzernumsatzes. Dennoch dokumentieren sie den Übergang einer neuartigen Geneditierungstechnologie in die kommerzielle Anwendung. Das ist auch für andere Unternehmen interessant, die lebende Zellen als Arzneimittel entwickeln. Denn neben der wissenschaftlichen Wirksamkeit entscheidet zunehmend die Fähigkeit, komplexe Therapien zuverlässig herzustellen, an spezialisierte Zentren zu liefern und dauerhaft wirtschaftlich zu vermarkten.

CRISPR Therapeutics profitiert über die Partnerschaft

Hinter Casgevy steht eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Vertex und CRISPR Therapeutics. Die beiden Unternehmen teilen sich die wirtschaftlichen Ergebnisse des Programms nach einer vereinbarten Struktur, bei der Vertex 60 Prozent und CRISPR Therapeutics 40 Prozent der entsprechenden Gewinne und Kosten zugeordnet werden. Die ausgewiesenen 99 Millionen Dollar sind deshalb nicht mit einem eigenständigen Produktumsatz von CRISPR Therapeutics in gleicher Höhe gleichzusetzen. Vertex verantwortet die weltweite Vermarktung und verfügt über die dafür notwendige kommerzielle Infrastruktur. Für CRISPR Therapeutics bietet die Partnerschaft dagegen die Möglichkeit, an einem zugelassenen Produkt wirtschaftlich beteiligt zu sein und gleichzeitig weitere Entwicklungsprogramme voranzutreiben. Das Unternehmen arbeitet unter anderem an zusätzlichen Gentherapien gegen Stoffwechsel- und Autoimmunerkrankungen. Im jüngsten Quartalsbericht meldete CRISPR Therapeutics außerdem, dass die FDA seinem Kandidaten CTX310 zwei Einstufungen als Regenerative Medicine Advanced Therapy für bestimmte Fettstoffwechselstörungen erteilt hat. Auch hier handelt es sich um regulatorische Förderinstrumente und nicht um eine Arzneimittelzulassung.

Mesoblast wächst mit einer anderen Zelltherapietechnologie

Während Vertex und CRISPR Therapeutics genetisch veränderte körpereigene Stammzellen einsetzen, verfolgt Mesoblast einen anderen therapeutischen Ansatz. Das Unternehmen entwickelt allogene Zellprodukte, die aus Zellen gesunder Spender hergestellt werden und insbesondere überschießende Entzündungsreaktionen beeinflussen sollen. Das bereits zugelassene Produkt Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen und wird in den USA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten eingesetzt. Diese schwere Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Besonders betroffen sein können Haut, Leber und Darm. Die FDA erteilte Ryoncil im Dezember 2024 die Zulassung. Es war das erste in den USA zugelassene mesenchymale Stromazellprodukt. Eine direkte medizinische Konkurrenz zwischen Ryoncil und Casgevy besteht nicht. Beide Produkte stehen jedoch für den zunehmenden kommerziellen Einsatz lebender Zellen als Arzneimittel, deren Herstellung und Anwendung deutlich komplexer sind als bei vielen klassischen Medikamenten.

28 Millionen Dollar Quartalsumsatz und 44 Prozent Wachstum

Mesoblast veröffentlichte am 29. Oktober seine Geschäftsentwicklung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 30. September endete. Nach vorläufigen Angaben erreichten die Nettoumsätze mit Ryoncil rund 28 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 44 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 hatte das Unternehmen mit Ryoncil bereits Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen Dollar erzielt. Die jüngsten Zahlen zeigen damit, dass sich die kommerzielle Nachfrage nach der Therapie weiterentwickelt. Mesoblast berichtete zudem, dass der September die bislang höchste Zahl neuer Behandlungsbeginne innerhalb eines Monats verzeichnete. Das Unternehmen verweist dabei auf saisonale Einflüsse im Sommer, die sich auf die Terminplanung von Behandlungen auswirken können. Für Anleger ist das Umsatzwachstum ein wichtiger Indikator dafür, ob sich die bestehende Zulassung in eine nachhaltige Geschäftstätigkeit überführen lässt. Anders als bei Vertex stammen die genannten 44 Prozent allerdings aus einem Vergleich mit dem Vorjahresquartal und nicht aus einer sequenziellen Quartalsbetrachtung.

Operativer Mittelabfluss sinkt um 86 Prozent

Neben dem Umsatzwachstum meldete Mesoblast eine deutliche Verbesserung seiner Liquiditätsentwicklung. Der operative Netto-Cashverbrauch verringerte sich im jüngsten Quartal von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang um rund 86 Prozent. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Für Biotechnologieunternehmen ist die Entwicklung des Mittelabflusses besonders relevant, weil klinische Studien, regulatorische Verfahren und die Herstellung komplexer Arzneimittel erhebliche laufende Investitionen erfordern. Eine geringere operative Mittelverwendung kann die finanzielle Flexibilität verbessern und den kurzfristigen Finanzierungsbedarf reduzieren. Daraus lässt sich allerdings noch nicht ableiten, dass Mesoblast dauerhaft profitabel arbeitet. Die Umsatzangaben des Quartals beruhen außerdem auf einer vorläufigen Analyse des Managements und stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Finanzberichterstattung. Die Zahlen deuten dennoch darauf hin, dass die Vermarktung von Ryoncil zunehmend zur Finanzierung der weiteren Unternehmensaktivitäten beiträgt.

Nächste Zulassung könnte den Patientenmarkt erweitern

Eine wichtige Wachstumsperspektive für Mesoblast liegt in der möglichen Erweiterung der bestehenden Ryoncil-Zulassung auf erwachsene Patienten. Bislang ist das Produkt in den USA ausschließlich für Kinder mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung zugelassen. Die entsprechende zulassungsrelevante Studie für Erwachsene hat nach Angaben des Unternehmens begonnen und rekrutiert bereits Patienten. Mesoblast plant, im laufenden Geschäftsjahr bis zu 40 Studienzentren in den Vereinigten Staaten zu aktivieren. Diese Einrichtungen repräsentieren nach Unternehmensangaben rund 60 Prozent der jährlich etwa 8.500 allogenen Knochenmarktransplantationen bei Erwachsenen in den USA. Nicht jeder dieser Patienten entwickelt jedoch die Erkrankung, für die Ryoncil untersucht wird. Die Transplantationszahlen dürfen deshalb nicht unmittelbar als potenzielle Zahl behandelbarer Patienten interpretiert werden. Eine erfolgreiche Zulassungserweiterung könnte Mesoblast dennoch Zugang zu einer zusätzlichen Patientengruppe verschaffen und die bereits vorhandene Herstellungs- und Vertriebsinfrastruktur stärker auslasten. Voraussetzung bleiben überzeugende klinische Ergebnisse und eine positive Entscheidung der FDA.

Weitere Phase-III-Daten und Gespräche mit der FDA

Neben der Erweiterung von Ryoncil treibt Mesoblast seinen Zelltherapiekandidaten rexlemestrocel-L voran. Im Oktober bestätigte das Unternehmen, dass alle 350 vorgesehenen Patienten einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen behandelt wurden. Der primäre Endpunkt untersucht eine über zwölf Monate anhaltende Schmerzreduktion. Ergebnisse werden nach Unternehmensangaben im Jahr 2027 erwartet. Zusätzlich meldete Mesoblast ein positives Gespräch mit der FDA über eine geplante Zulassungseinreichung für rexlemestrocel-L bei bestimmten Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz, die auf ein mechanisches Herzunterstützungssystem angewiesen sind und unter lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutungen leiden. Nach Angaben des Unternehmens bestätigte die Behörde, dass die entsprechende Einreichung vorangetrieben werden kann. Eine Zulassung liegt für diese Anwendung noch nicht vor. Damit verfügt Mesoblast über mehrere potenzielle regulatorische Meilensteine, deren Erfolg jedoch weiterhin von klinischen Daten und behördlichen Bewertungen abhängt.

Fazit

Die jüngsten Quartalszahlen von Vertex und CRISPR Therapeutics zeigen, dass neuartige Gen- und Zelltherapien zunehmend kommerzielle Bedeutung gewinnen. Casgevy erzielte innerhalb eines Quartals 99 Millionen Dollar Umsatz und profitiert von einer wachsenden Zahl zugelassener Patientengruppen und Behandlungsmöglichkeiten. Mesoblast entwickelt zwar eine andere Zelltherapietechnologie und adressiert andere Erkrankungen, befindet sich mit Ryoncil aber ebenfalls bereits in der Vermarktungsphase. Die vorläufigen Quartalsumsätze von 28 Millionen Dollar, das Wachstum von 44 Prozent und der deutlich gesunkene operative Mittelabfluss dokumentieren Fortschritte im bestehenden Geschäft. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an weiteren Indikationen und einem zusätzlichen Zulassungsantrag. Ob daraus künftig neue Umsatzquellen entstehen, ist noch offen. Die Entwicklung bei Vertex verdeutlicht jedoch, dass die kommerzielle Umsetzung komplexer Therapieverfahren inzwischen messbare Erlöse ermöglichen kann. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) werden deshalb neben den kommenden Studiendaten vor allem das weitere Wachstum von Ryoncil und die nächsten regulatorischen Entscheidungen entscheidend sein.

Quellen:

Vertex - Quartalszahlen und Casgevy-Umsatz, 02.11.2026

https://news.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-reports-third-quarter-2026-financial-results

CRISPR Therapeutics - Quartalsbericht und Gentherapie-Pipeline, 02.11.2026

https://ir.crisprtx.com/news-releases/news-release-details/crispr-therapeutics-provides-business-update-and-reports-third-7/

Mesoblast - Quartalszahlen und regulatorische Fortschritte, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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