16,6 Milliarden Euro bei BioNTech, 15 neue Therapeuten bei Emyria - woran die Psychedelika-Medizin wirklich hängt

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Konzerne finanzieren Studien aus der Kasse, Kliniken müssen Personal, Zulassung und Erstattung erst aufbauen: ein Vergleich zweier Wachstumsmodelle im Biotech-Sektor

BioNTech (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026) zeigt, was im Biotech-Sektor mit Kapital möglich ist: Zum 30. Juni 2026 verfügte der Mainzer Konzern über Liquidität von rund 16,6 Milliarden Euro. Zugleich weist das Unternehmen für das erste Halbjahr einen Nettoverlust von 820,8 Millionen Euro aus und hat die Umsatzprognose für 2026 auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gesenkt, wie Börsenberichte unter Verweis auf den Quartalsbericht schreiben. Das Geld finanziert den Umbau vom Impfstoffhersteller zum Onkologieunternehmen, das nach eigenen Angaben bis 2030 mehrere Produkte am Markt haben will. Am anderen Ende des Sektors meldete Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) am 20. August 2026 etwas Handfesteres: die Rekrutierung von 15 neuen Therapeuten.

Zwei Wachstumsmodelle im Vergleich

Der Unterschied liegt im Geschäftsmodell. BioNTech finanziert eine Wirkstoffpipeline aus eigener Kasse, der Wert entsteht, wenn Studien erfolgreich sind und Zulassungen folgen. Umsätze aus der Onkologie erwartet das Management für 2026 noch nicht; das Startfenster für kommerzielle Produkte liegt laut Berichten zwischen 2027 und 2030. Emyria betreibt dagegen Behandlungszentren unter dem Namen Empax, in denen psychedelisch unterstützte Therapien und weitere komplexe Behandlungen erbracht werden. Hier entsteht Umsatz durch durchgeführte Behandlungen, und die begrenzende Größe sind Personal, Zulassungen der Behandler, Räume und Erstattung. Die eine Seite braucht klinische Evidenz und Kapital, die andere Auslastung und Fachkräfte.

Was die 15 Therapeuten bedeuten sollen

Nach Angaben von Emyria sind die Engpässe bei den sogenannten Authorised Prescribers, den von der australischen Arzneimittelbehörde TGA zugelassenen Verschreibern, in Perth und Queensland gelöst. Die 15 neuen Kräfte, überwiegend klinische Psychologen, Ergotherapeuten mit Schwerpunkt psychische Gesundheit und psychiatrische Pflegekräfte, durchlaufen nun Schulung und Einarbeitung. 87 Prozent von ihnen erfüllen laut Unternehmen die überarbeiteten TGA-Kriterien für Lead-Therapeuten. Ziel sind zusätzliche Dosierungstage in Perth im vierten Quartal 2026. Emyria beschreibt das als kapitaleffiziente Auslastung bereits vorhandener Verschreibungs- und Klinikinfrastruktur.

Hintergrund ist eine Regeländerung: Die TGA hat laut Emyria die Anforderungen an die Qualifikation der Therapeuten angepasst, wodurch der Kreis infrage kommender Fachkräfte größer wird. Bis zu der Ankündigung hatte die Behörde nach Unternehmensangaben bestimmte Berufsgruppen als Voraussetzung vorgeschrieben, darunter klinische Psychologen oder Mediziner. Das Unternehmen sieht darin mehr Flexibilität bei der Besetzung und besseren Zugang für Patienten.

Zahlen im Maßstab

Emyria erzielte im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar, 210 Prozent mehr als im Vorjahr, davon rund 1,53 Millionen im Juni-Quartal. Allein der Halbjahresverlust von BioNTech bewegt sich damit in einer anderen Größenordnung als der gesamte Jahresumsatz des australischen Unternehmens. Das ist kein Qualitätsurteil, sondern eine Einordnung: Beide Unternehmen sind in unterschiedlichen Phasen und Märkten unterwegs. Zu den klinischen Ergebnissen nennt Emyria aus seinem PTSD-Programm, dass 76 Prozent der Patienten eine deutliche Verbesserung erreichten und 67 Prozent zwölf Monate nach der Behandlung in Remission blieben (nach Unternehmensangaben, ohne unabhängige Prüfung).

Regulierung und Erstattung als Taktgeber

Das erste Victoria-Zentrum arbeitet laut Emyria mit zwei Erstattungswegen, privater Krankenversicherung und staatlicher Finanzierung; in der Vorbereitung nannte das Unternehmen Vereinbarungen mit einem privaten Krankenversicherer und dem australischen Veteranenministerium. Für den Standort Sydney verweist Emyria darauf, dass psychische Arbeitsschäden in New South Wales seit 2019 um 64 Prozent gestiegen seien (nach Unternehmensangaben). Wie schnell sich neue Kapazitäten füllen, hängt jedoch von Überweisungen durch Ärzte, Wartezeiten und der Zahlungsbereitschaft der Kostenträger ab.

Risiken

Die jüngsten klinischen Daten stammen aus kleinen Kohorten, und Emyria weist selbst darauf hin, dass weitere Forschung nötig ist. Auslastung der neuen Zentren, der Zeitplan für das vierte Quartal und die Sydney-Eröffnung stehen unter dem Vorbehalt von Personalverfügbarkeit, Genehmigungen und Zahlungsbereitschaft der Kostenträger. Der Umsatz ist im Vergleich zu den Kosten eines Klinikaufbaus niedrig; Angaben zur Finanzierung sind den Quartals- und Jahresberichten zu entnehmen. Für BioNTech gilt eine eigene Risikolage, da Erlöse aus der Onkologie frühestens ab 2027 erwartet werden.

Einordnung

Der Vergleich zeigt zwei Seiten desselben Sektors. Konzerne mit Milliardenpolster können Pipelines über Jahre finanzieren. Betreiber von Behandlungszentren wie Emyria wachsen dagegen mit jedem Therapeuten, jeder Genehmigung und jeder Erstattungsvereinbarung. Ob die Rekrutierung der 15 Kräfte tatsächlich zu zusätzlichen Behandlungstagen und Umsätzen führt, wird sich in den kommenden Quartalsberichten zeigen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageempfehlung dar.

Quellen:

https://investors.biontech.de/node/18741/html

https://www.finanztrends.de/news/biontech-aktie-was-sagen-zahlen/

https://www.boerse-express.com/news/articles/biontech-aktie-79875-aktien-947487

https://www.boerse-express.com/news/articles/biontech-aktie-volle-kriegskasse-890897

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2563051

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2538949

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2521683

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2505201

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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