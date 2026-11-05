Zürich - Die Immobiliengesellschaft Züblin hat im ersten Halbjahr 2026/27 (per 30. September 2026) operativ mehr verdient, unter dem Strich aber weniger. Während der EBITDA um 6,8 Prozent auf 3,7 Millionen Franken stieg, ging der Reingewinn wegen geringerer Immobilienaufwertungen auf 3,0 von 4,3 Millionen Franken zurück. Der Mietertrag sank um 2,5 Prozent auf 4,8 Millionen Franken, wie Züblin am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um einen positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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