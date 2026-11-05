Frankfurt - Die Commerzbank bleibt vor ihrer erwarteten Übernahme durch die italienische Unicredit auf Kurs in Richtung Rekordgewinn. Für das dritte Quartal steht ein Gewinn von 859 Millionen Euro in der Zwischenbilanz, wie Deutschlands zweitgrösste börsennotierte Bank in Frankfurt mitteilte. Das waren gut 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. «Die starke Geschäftsentwicklung belegt, welches Potenzial in der Commerzbank steckt», bilanzierte Commerzbank-Chefin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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