Die Bayer-Aktie notiert nach einem Wochengewinn von mehr als +7% bei 54,24 €. Damit erreicht der Kurs eine wichtige Widerstandszone und testet zugleich den langfristigen Abwärtstrend. Während der RSI kurzfristig Stärke signalisiert, warnen MACD und bärische Divergenzen vor nachlassendem Momentum. Steht die Erholung bereits vor ihrer nächsten Bewährungsprobe? Chartanalyse zu Bayer Die Bayer-Aktie hat sich seit dem Mehrjahrestief bei rund 18,00 € eindrucksvoll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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