BRUSSELS (dpa-AFX) - A.P. Møller - Mærsk A/S (AMKBF) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $2.986 billion, or $206 per share. This compares with $1.047 billion, or $69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.4% to $18.095 billion from $14.206 billion last year.
A.P. Møller - Mærsk A/S earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.986 Bln. vs. $1.047 Bln. last year. -EPS: $206 vs. $69 last year. -Revenue: $18.095 Bln vs. $14.206 Bln last year.
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