Mitteilung der Energiekontor AG: Energiekontor nimmt zwei Windparks in Elsdorf planmäßig in Betrieb - positiver Ergebnisbeitrag für 2026 Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die veräußerten Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen planmäßig in Betrieb genommen. Energiekontor hatte die beiden schlüsselfertigen Projekte bereits im August 2025 an die Stadt Elsdorf veräußert. Die Inbetriebnahme markiert den erfolgreichen Abschluss der Projektrealisierung und leistet einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis der Energiekontor AG im Geschäftsjahr 2026. Nach der Inbetriebnahme bleibt Energiekontor den Projekten langfristig verbunden und übernimmt die technische und kaufmännische Betriebsführung. Die beiden schlüsselfertig entwickelten Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen umfassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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