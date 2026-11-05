RENKs Q3 entsprach dem, was das Unternehmen beim pre-close-call signalisiert hatte, beim Ergebnis lag es sogar leicht darüber. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12% auf EUR 345 Mio. und traf damit unsere Schätzung. Das bereinigte EBIT legte um 17% auf EUR 61 Mio. zu (mwb: rund 58 Mio.), die Marge stieg auf 17,6%. Der Auftragseingang übertraf die Markterwartungen, während Marine & Industry (M&I) wie erwartet der Schwachpunkt blieb. Der Auftragsbestand erreichte mit EUR 7,6 Mrd. einen Rekordwert und der feste Auftragsbestand stieg auf EUR 2,9 Mrd. (FY25: 2,3 Mrd.). Die Prognose 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche wurde bestätigt, angestrebt wird die obere Hälfte, was ein starkes Q4 voraussetzt. Q3 nimmt kurzfristig Druck raus, das entscheidende Ereignis bleibt aber das Strategieupdate des CEO am 8. Dezember. Der Kursrückgang von 5% dürfte vor allem auf die enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zurückgehen und hat mit RENK selbst wenig zu tun. BUY, Kursziel unverändert EUR 53,00.0. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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