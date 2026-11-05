Original-Research: Finexity AG - von GBC AG



05.11.2026 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Finexity AG Unternehmen: Finexity AG ISIN: DE000A40ET88 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,12 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

9M 2026 deutlich über Budget, Capital Markets Day liefert Mittelfristziele: Prognosen bestätigt, Kursziel an Aktiensplit angepasst Die FINEXITY Group hat nach neun Monaten 2026 ihre Budgetplanung deutlich übertroffen. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta GmbH) erreichte der Konzernumsatz 7,31 Mio. € und lag nach Unternehmensangaben rund 18,8 % über dem internen Budget. Das EBITDA von -2,49 Mio. € fiel laut Unternehmen rund 21,1 % besser aus als geplant. Treiber war ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal. Mit 3,72 Mio. € lag der Q3-Umsatz über dem gesamten ersten Halbjahr (3,59 Mio. €), und das Q3-EBITDA verbesserte sich auf -0,29 Mio. € (H1: -2,21 Mio. €). Maßgeblich waren Beratungs- und Strukturierungsgebühren von nolivius in Höhe von 1,08 Mio. €, die wie vom Management angekündigt in der zweiten Jahreshälfte anfielen. Das Management bestätigt die Prognose für 2026 (Pro-forma-Umsatz rund 9,6 Mio. €, EBITDA rund -3,5 Mio. €). Nach neun Monaten sind bereits 76 % des Umsatzziels erreicht, aber erst 71 % des prognostizierten EBITDA-Verlusts angefallen. Zur Zielerreichung genügt im vierten Quartal ein Umsatz von 2,29 Mio. € bei einem EBITDA von bis zu -1,01 Mio. €. Im dritten Quartal lagen Umsatz und EBITDA bei 3,72 Mio. € bzw. -0,29 Mio. €. Die auf dem Capital Markets Day genannten Markenprognosen summieren sich auf 9,0 bis 10,0 Mio. € Umsatz und -3,5 bis -2,9 Mio. € EBITDA. Die Umsatzprognose halten wir daher für gut erreichbar, beim EBITDA zeichnet sich Potenzial nach oben ab. Auf dem ersten Capital Markets Day am 13.10.2026 hat FINEXITY erstmals mittelfristige Ziele vorgelegt: Innerhalb von drei bis fünf Jahren soll der Umsatz auf über 70 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 25 % bis 30 % steigen. Der EBITDA-Break-even wird für 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatz angestrebt. Diese Ziele decken sich weitgehend mit unseren Prognosen (2028e: 24,20 Mio. € Umsatz bei ausgeglichenem EBITDA; 2030e: 80,00 Mio. € Umsatz bei 27,5 % EBITDA-Marge) und stützen unser Szenario. Mit dem Letter of Intent mit der insolventen OneCrowd-Gruppe vom 14.10.2026 eröffnet sich zudem die Möglichkeit, die Verwaltung von rund 70 laufenden Emissionen (gezeichnetes Volumen 33,6 Mio. €, Betreuungsvergütungen knapp 0,3 Mio. € netto p. a.) zu übernehmen und rund 101.000 registrierte Nutzer, davon rund 30.000 Investoren, anzusprechen. Die Struktur ist kapitalschonend: Massekostenzuschüsse von 25.000 € je Monat, ansonsten erfolgsabhängige Earn-outs, keine Übernahme von Verbindlichkeiten. Die Transaktion ist in unseren Prognosen noch nicht enthalten. Da die Unternehmensprognose für 2026 seit unserer letzten Studie unverändert ist, behalten wir unsere Prognosen bei; die 9M-Entwicklung werten wir als Indiz für Aufwärtspotenzial im laufenden Jahr, vor allem beim EBITDA. Das Kursziel passen wir rein technisch an den Aktiensplit 1:4 und die durch das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP) gestiegene Aktienzahl an. Bei einem unveränderten Eigenkapitalwert von 107,86 Mio. € und nunmehr 5,36 Mio. Aktien (nach Split) ergibt sich ein Kursziel von 20,12 € (bisher: 81,11 € bzw. 20,28 € split-bereinigt). Wir bestätigen unser Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261105_Note_finexity_final



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 05.11.2026 (10:00 Uhr)

Erste Weitergabe: 05.11.2026 (10:45 Uhr)



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