Original-Research: Finexity AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Finexity AG
9M 2026 deutlich über Budget, Capital Markets Day liefert Mittelfristziele: Prognosen bestätigt, Kursziel an Aktiensplit angepasst
Die FINEXITY Group hat nach neun Monaten 2026 ihre Budgetplanung deutlich übertroffen. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta GmbH) erreichte der Konzernumsatz 7,31 Mio. € und lag nach Unternehmensangaben rund 18,8 % über dem internen Budget. Das EBITDA von -2,49 Mio. € fiel laut Unternehmen rund 21,1 % besser aus als geplant. Treiber war ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal. Mit 3,72 Mio. € lag der Q3-Umsatz über dem gesamten ersten Halbjahr (3,59 Mio. €), und das Q3-EBITDA verbesserte sich auf -0,29 Mio. € (H1: -2,21 Mio. €). Maßgeblich waren Beratungs- und Strukturierungsgebühren von nolivius in Höhe von 1,08 Mio. €, die wie vom Management angekündigt in der zweiten Jahreshälfte anfielen.
Das Management bestätigt die Prognose für 2026 (Pro-forma-Umsatz rund 9,6 Mio. €, EBITDA rund -3,5 Mio. €). Nach neun Monaten sind bereits 76 % des Umsatzziels erreicht, aber erst 71 % des prognostizierten EBITDA-Verlusts angefallen. Zur Zielerreichung genügt im vierten Quartal ein Umsatz von 2,29 Mio. € bei einem EBITDA von bis zu -1,01 Mio. €. Im dritten Quartal lagen Umsatz und EBITDA bei 3,72 Mio. € bzw. -0,29 Mio. €. Die auf dem Capital Markets Day genannten Markenprognosen summieren sich auf 9,0 bis 10,0 Mio. € Umsatz und -3,5 bis -2,9 Mio. € EBITDA. Die Umsatzprognose halten wir daher für gut erreichbar, beim EBITDA zeichnet sich Potenzial nach oben ab.
Auf dem ersten Capital Markets Day am 13.10.2026 hat FINEXITY erstmals mittelfristige Ziele vorgelegt: Innerhalb von drei bis fünf Jahren soll der Umsatz auf über 70 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 25 % bis 30 % steigen. Der EBITDA-Break-even wird für 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatz angestrebt. Diese Ziele decken sich weitgehend mit unseren Prognosen (2028e: 24,20 Mio. € Umsatz bei ausgeglichenem EBITDA; 2030e: 80,00 Mio. € Umsatz bei 27,5 % EBITDA-Marge) und stützen unser Szenario.
Mit dem Letter of Intent mit der insolventen OneCrowd-Gruppe vom 14.10.2026 eröffnet sich zudem die Möglichkeit, die Verwaltung von rund 70 laufenden Emissionen (gezeichnetes Volumen 33,6 Mio. €, Betreuungsvergütungen knapp 0,3 Mio. € netto p. a.) zu übernehmen und rund 101.000 registrierte Nutzer, davon rund 30.000 Investoren, anzusprechen. Die Struktur ist kapitalschonend: Massekostenzuschüsse von 25.000 € je Monat, ansonsten erfolgsabhängige Earn-outs, keine Übernahme von Verbindlichkeiten. Die Transaktion ist in unseren Prognosen noch nicht enthalten.
Da die Unternehmensprognose für 2026 seit unserer letzten Studie unverändert ist, behalten wir unsere Prognosen bei; die 9M-Entwicklung werten wir als Indiz für Aufwärtspotenzial im laufenden Jahr, vor allem beim EBITDA. Das Kursziel passen wir rein technisch an den Aktiensplit 1:4 und die durch das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP) gestiegene Aktienzahl an. Bei einem unveränderten Eigenkapitalwert von 107,86 Mio. € und nunmehr 5,36 Mio. Aktien (nach Split) ergibt sich ein Kursziel von 20,12 € (bisher: 81,11 € bzw. 20,28 € split-bereinigt). Wir bestätigen unser Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261105_Note_finexity_final
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11). Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Fertigstellung: 05.11.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.11.2026 (10:45 Uhr)
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