Die Fresenius-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Erholung hingelegt. Am Donnerstag notiert das Papier bei rund 51,70 € und hat damit den deutlichen Kursrückgang vom März auf etwa 37 € fiel, vollständig aufgeholt. Nach diesem kräftigen Anstieg stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist jetzt noch weiteres Kurspotenzial vorhanden oder ist es sinnvoller, zunächst auf günstigere Einstiegskurse zu warten? Restrukturierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de