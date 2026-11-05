SGL Carbon meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einem Verlust von mehr als 51 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielt der Spezialist für Carbon- und Graphitmaterialien in den ersten neun Monaten 2026 wieder einen Konzerngewinn von 31,3 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Margen, die Verschuldung sinkt und der Free Cashflow hat sich mehr als verdreifacht. Besonders die Nachfrage aus der Halbleiter- und Nuklearindustrie sorgt für Rückenwind. Jetzt hebt SGL Carbon auch noch seine Ergebnisprognose an. Steht die SGL Carbon Aktie vor einer nachhaltigen Neubewertung? SGL Carbon: Aus 51 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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