Solarwatt bringt ein bauaufsichtlich zugelassenes Glas-Glas-Modul (TopCon) auf den Markt. Es eignet sich für gebäudeintegrierte PV etwa in Fassaden und für Carports. Solarwatt hat für sein Glas-Glas-Modul Solarwatt Panel vision M 5.0 construct eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik erhalten. Damit sei das TOPCon-Modul in Deutschland für Überkopf-Anwendungen wie Carports und Parkplatzüberdachungen sowie für Fassaden zugelassen, teilte das Dresdner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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