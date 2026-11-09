Solarwatt hat seine Construct-Baureihe von Modulen für die Gebäudeintegration (BIPV) um das "SOLARWATT Panel vision M 5. 0 construct" erweitert. Auch dieser Typ hat, wie seit 2020 schon mehrere BIPV-Module des Dresdener Unternehmens, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik erhalten. Während bestimmte Anwendungen, insbesondere Überkopf-Verglasungen oder auch Fassadenanlagen unter Umständen einen erhöhten Genehmigungsaufwand mit sich bringen, erleichtert eine abZ den Ablauf. Solarwatt empfiehlt das neue Modul denn auch für genau solche Projekte: Carports ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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