Basel - Das Onkologieunternehmen BeOne Medicines hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert. Haupttreiber war erneut die hohe Nachfrage nach dem Krebsmedikament Brukinsa, insbesondere in den USA. Angesichts dieser Geschäftsentwicklung erhöht das Unternehmen die Jahresprognose. Der Gesamtumsatz des Unternehmens mit Sitz in Basel stieg gemäss Mitteilung vom Donnerstag um 34 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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