Die Partnerschaft entwickelt sich von ersten Tests hin zum kommerziellen Einsatz und bringt die Langstrecken-Lidar-Technologie von MicroVision in die fortschrittlichen Lösungen von LFT zum Situationsbewusstsein aus der Luft ein

ORLANDO, FL UND MARKDORF, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen für die Industrie, Sicherheit und Verteidigung, intelligente Infrastruktur sowie automobile Mobilität, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaftsvereinbarung mit LAKE FUSION Technologies (LFT) bekannt, einem deutschen Entwickler fortschrittlicher Sensorfusionssysteme und Systeme für das Situationsbewusstsein. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich LFT verpflichtet, im Laufe des Jahres 2027 und bis ins Jahr 2028 hinein MicroVision IRIS-Langstrecken-Lidar-Sensoren zu erwerben, um diese in seine Systeme für Situationsbewusstsein (Awareness Systems, AS-1) zu integrieren, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit und die Hinderniserkennung bei zivilen und militärischen Hubschraubereinsätzen zu verbessern.

Die mehrjährige Vereinbarung stellt einen weiteren bedeutenden kommerziellen Meilenstein nach der Ankündigung der Unternehmen vom Juni 2026 dar, die Integration der IRIS-Lidar-Technologie voranzutreiben und den Einsatz fortschrittlicher Lösungen für das Situationsbewusstsein zu beschleunigen. Nachdem die Test- und Evaluierungsphase in eine formelle strategische Partnerschaft übergegangen ist, haben MicroVision und LFT nun einen Rahmen für die Entwicklung, Zertifizierung, Vermarktung, Lieferung und den Support integrierter, lidarbasierter Lösungen für das Situationsbewusstsein geschaffen.

"Diese Vereinbarung ist ein weiterer klarer Beweis für unsere Strategie, auf unserem Weg zur Rentabilität von der Technologievalidierung zu kommerziellen Verpflichtungen überzugehen", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. "Das Engagement von LAKE FUSION Technologies für den Erwerb von IRIS-Sensoren unterstreicht den Wert unserer Fernbereichs-Lidar-Technologie in anspruchsvollen, sicherheitskritischen Umgebungen. Gemeinsam erweitern wir unsere Technologie auf luftgestützte Anwendungen und schaffen gleichzeitig eine Grundlage für weitere Möglichkeiten in den Märkten Verteidigung, Sicherheit und Gefahrenabwehr."

Die AS-1-Lösungen von LFT integrieren zwei MicroVision-IRIS-Sensoren, die in der Nase eines Hubschraubers montiert sind, mit fortschrittlicher Sensorfusionssoftware, um Flugbesatzungen frühzeitig vor Hindernissen und Umweltgefahren zu warnen. Das für den Tag- und Nachtbetrieb konzipierte System erkennt schwer erkennbare Gefahren wie Stromleitungen und dünne Drähte, die bei Flügen in geringer Höhe erhebliche Risiken darstellen.

Die Lösung eignet sich besonders für anspruchsvolle Hubschraubereinsätze, darunter Starts und Landungen außerhalb etablierter Flughäfen, Landungen auf engstem Raum, Such- und Rettungsaktionen, Hebevorgänge und Außenlasttransporte sowie Schwebeflüge oder Manöver bei niedriger Geschwindigkeit in komplexen Umgebungen.

Die IRIS-Lidar-Technologie von MicroVision kombiniert einen augensicheren Laser der Klasse 1 mit einer Wellenlänge von 1550 nm mit einem hochempfindlichen InGaAs-Empfänger, um kleine, dunkle und schwach reflektierende Objekte aus großer Entfernung zu erkennen. Der unsichtbare Laserbetrieb ist mit Nachtsichtgeräten kompatibel, wodurch sich das System besonders gut für Anwendungen in der Luftfahrt und Verteidigung eignet, die eine zuverlässige Wahrnehmung unter schwierigen Bedingungen erfordern.

"Durch die Integration der IRIS-Lidar-Technologie von MicroVision in das AS-1 bieten wir Hubschrauberbetreibern, die in einigen der komplexesten Einsatzumgebungen tätig sind, fortschrittliche Funktionen zur Hinderniserkennung", sagte Christian Meyer, Chief Executive Officer von LAKE FUSION Technologies. "Diese strategische Partnerschaft bietet uns einen Rahmen, um die Lösung von der Systementwicklung und Zertifizierung über die Markteinführung bis hin zur langfristigen Flottenunterstützung voranzutreiben - mit Möglichkeiten zur Ausweitung auf weitere Anwendungsbereiche."

Die Partnerschaft umfasst den gesamten Produktlebenszyklus, von der Systemarchitektur und dem Prototypenbau über die Zertifizierung, Kommerzialisierung und Lieferung bis hin zur Flottenunterstützung und zukünftigen Produktgenerationen. Während der Schwerpunkt zunächst auf Hubschraubern und zivilen Luftfahrtanwendungen liegt, beabsichtigen die Unternehmen, weitere Möglichkeiten in den bodengestützten Märkten für Verteidigung, Sicherheit und Gefahrenabwehr zu erkunden.

"Diese Partnerschaft stärkt unseren Weg in den nordamerikanischen Markt", sagte Tim Schlegel, CEO und Managing Partner von LAKE FUSION Technologies LLC. "Gemeinsam mit MicroVision wollen wir Hubschrauberbesatzungen bei kommerziellen und staatlichen Einsätzen frühzeitig vor Gefahren warnen und ihnen mehr Sicherheit geben."

Weitere Informationen zur IRIS-Lidar-Technologie von MicroVision finden Sie unter https://microvision.com/sensors/iris.

Über LAKE FUSION Technologies

LAKE FUSION Technologies (LFT) entwickelt fortschrittliche Wahrnehmungssysteme, Systeme für das Situationsbewusstsein und Sicherheitssysteme für die Luftfahrt, die Verteidigung, die autonome Mobilität und kritische Infrastrukturen. Durch die Kombination von LiDAR, Sensorfusion, deterministischen Algorithmen und sicherheitskritischer Software wandelt LFT komplexe Umgebungsdaten in verwertbare Erkenntnisse um und hilft so Betreibern und autonomen Systemen, unter anspruchsvollen realen Bedingungen bessere Entscheidungen zu treffen.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich LFT darauf, eine führende Rolle im Bereich zuverlässiger Umgebungsintelligenz sowohl für bemannte als auch für autonome Plattformen einzunehmen. Die Technologien des Unternehmens sind darauf ausgelegt, Sicherheit, Ausfallsicherheit und operative Effektivität zu verbessern, sodass Flugzeuge, Fahrzeuge und kritische Systeme in immer komplexer werdenden Umgebungen mit größerer Zuversicht operieren können. Weitere Informationen finden Sie unter https://lf-t.net/.

Über MicroVision

MicroVision definiert die nächste Generation lidarbasierter Wahrnehmungslösungen für die Industrie, den Sicherheits- und Verteidigungssektor sowie den Automobilmarkt. Während die Branche den Schritt vom Proof-of-Concept hin zu Mehrwert, Einsatz und Kommerzialisierung vollzieht, liefert MicroVision integrierte Hardware- und Softwarelösungen, die auf Leistung unter realen Bedingungen, Zuverlässigkeit auf Automobilniveau und wirtschaftliche Skalierbarkeit ausgelegt sind. Mit Entwicklungszentren in den USA und Deutschland ist MicroVision branchenführend hinsichtlich der Tiefe und Breite seines Portfolios, das sowohl Kurz- als auch Langstrecken-Lidar-Lösungen umfasst. Diese zeichnen sich durch Festkörpersensoren mit unterschiedlichen Wellenlängen, fortschrittliche Sensorarchitekturen, kostenoptimiertes Design und offene Softwarelösungen aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microvision.com, auf Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MicroVision HALO, IRIS, MOVIA, MOSAIK und SENTINEL sind Marken von MicroVision, Inc., und SCANTINEL ist eine Marke der Scantinel GmbH in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

mailto:MVIS@darrowir.com

Ansprechpartner für Medien

Heidi Davidson - für MicroVision

heidi@galvanizeworldwide.com

(914) 441-6862

QUELLE: MicroVision, Inc.

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