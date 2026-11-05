Box kündigt Box Context Retrieval an, eine neue, auf NVIDIA Nemotron basierende Engine, die kosteneffiziente und präzise Antworten auf Grundlage von Unternehmensinhalten liefern soll

NVIDIAs Open-Weight-Modelle auf dem Leistungsniveau modernster KI und sichere Laufzeitsoftware bieten Box-Kunden eine größere Modellauswahl und mehr Flexibilität bei der Bereitstellung, Absicherung und Skalierung von KI

Box, Inc. (NYSE: BOX), die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM), hat heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit NVIDIA angekündigt, die es Unternehmen ermöglicht, KI-gestützte Workflows sicher und in großem Maßstab auszuführen. Box stellt Box Context Retrieval vor, eine neue Engine, die auf NVIDIA Nemotron-Modellen basiert, und integriert die NVIDIA Nemotron-Modellfamilie mit Open-Weight-Modellen der Spitzenklasse in Box AI. Box und NVIDIA erweitern außerdem die Sicherheits- und Governance-Funktionen auf die Ausführung von Agenten durch NVIDIA OpenShell. Dadurch erhalten Agenten innerhalb einer sicheren Laufzeitumgebung die Inhalte, die sie zur Ausführung ihrer Aufgaben benötigen. Diese neuen Funktionen werden heute auf der BoxWorks 2026 in San Francisco vorgestellt, wo Box die nächste Generation sicherer KI-Innovationen für Unternehmen präsentieren wird.

"Enterprise-KI entfaltet ihr volles Potenzial, wenn Modelle und Agenten sicher auf den spezifischen Kontext eines Unternehmens zugreifen können", sagte Aaron Levie, CEO und Mitgründer von Box. "Durch die Partnerschaft mit NVIDIA schaffen wir eine neue Intelligenzebene für Unternehmensinhalte, die Kunden schnellere und präzisere Möglichkeiten bietet, KI auf die Inhalte zu stützen, die ihr Geschäft antreiben. Open-Weight-KI ist ein wichtiger Bestandteil dieser Vision, da sie geschlossene Modelle ergänzt und gleichzeitig Innovationen sowie eine breitere Akzeptanz in der gesamten Branche fördert. Zusammen bieten diese Funktionen Unternehmen mehr Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung ihrer KI-Workflows und bewahren gleichzeitig die Sicherheit, für die Box bekannt ist."

"KI-Agenten brauchen mehr als nur Intelligenz. Sie benötigen das Wissen und den Kontext eines Unternehmens, um nützliche Arbeit leisten zu können", sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. "Box und NVIDIA verbinden Agenten mit Unternehmensinhalten durch einen schnellen, präzisen Informationsabruf, offene Nemotron-Modelle und OpenShell für die sichere Ausführung von Agenten. Wir geben Unternehmen die Grundlage für Agenten, die ihr Geschäft verstehen und Wissen in Handlungen umsetzen."

Vorstellung von Box Context Retrieval, einer neuen Engine für Enterprise-KI

Agenten werden zunehmend in alltägliche Workflows integriert. Ihr Nutzen hängt jedoch davon ab, ob sie auf den spezifischen Kontext zugreifen können, der die Arbeitsweise eines Unternehmens bestimmt. Dieser Kontext ergibt sich aus Dateien wie Verträgen, Richtlinien, Kundenhistorien und institutionellem Wissen, die in den Unternehmensinhalten enthalten sind. Um Agenten mit den präzisen Informationen auszustatten, die sie für eine effektive Arbeit benötigen, stellt das Unternehmen Box Context Retrieval vor. Die fortschrittliche Engine basiert auf NVIDIA Nemotron Retriever, einer Sammlung offener Modelle, die Unternehmensdaten in eine strukturierte Wissensebene umwandelt, auf deren Grundlage Agenten Schlussfolgerungen ziehen können.

Mit den Embedding-Modellen von NVIDIA Nemotron Retriever wird die Box Context Retrieval Engine Agenten ermöglichen, relevante Informationen unter Berücksichtigung von Zugriffsberechtigungen über Millionen von Dateien hinweg präziser und effizienter abzurufen. Dazu gehören auch Inhalte, die für KI bislang schwer zu interpretieren waren, etwa gescannte Dokumente, Bilder, Audio- und Videodateien. Kunden erhalten damit die Möglichkeit, die Suchgenauigkeit um 20 Prozent (Recall@5) zu verbessern, die Token-Nutzung um 90 Prozent zu reduzieren und die Geschwindigkeit der Fragebeantwortung zu vervierfachen. Dies soll ihnen helfen, auf vertrauenswürdige Unternehmensinhalte zuzugreifen und die Produktivität zu steigern.

Mit diesen neuen Funktionen werden Kunden:

Vertrauenswürdige Antworten erhalten: Durch einen berechtigungsbasierten Informationsabruf erhalten KI-Agenten relevante Informationen ausschließlich aus Inhalten, auf die Nutzer zugreifen dürfen. Dies ermöglicht präzise Antworten, die auf dem spezifischen Wissen des jeweiligen Unternehmens basieren.

Durch einen berechtigungsbasierten Informationsabruf erhalten KI-Agenten relevante Informationen ausschließlich aus Inhalten, auf die Nutzer zugreifen dürfen. Dies ermöglicht präzise Antworten, die auf dem spezifischen Wissen des jeweiligen Unternehmens basieren. Effizienter auf relevante Informationen zugreifen: Eine deutlich schnellere Indexierung und geringere Latenz ermöglichen es, neue und aktualisierte Box-Inhalte KI-Agenten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen.

Eine deutlich schnellere Indexierung und geringere Latenz ermöglichen es, neue und aktualisierte Box-Inhalte KI-Agenten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Die richtigen Informationen in einem größeren Teil ihrer Unternehmensinhalte finden: Multimodale Indexierung macht gescannte Dokumente, Bilder sowie Audio- und Videodateien durchsuchbar. Die hybride Suche kombiniert präzise Schlüsselwortübereinstimmungen mit einem Verständnis von Bedeutung und Kontext selbst wenn die genauen Suchbegriffe nicht bekannt sind.

Integration der Open-Weight-Modelle von NVIDIA in Box

Die Zusammenarbeit wird auch NVIDIAs Open-Weight-Nemotron-Modelle der Spitzenklasse, darunter NVIDIA Nemotron 3 Ultra, in Box verfügbar machen. Der Multi-Modell-Ansatz von Box für Enterprise-KI gibt Kunden die Flexibilität, für jede Aufgabe das passende Modell auf Grundlage von Leistung, Kosten und Kontrolle auszuwählen. Durch den Zugriff auf die offenen Modelle von NVIDIA können Box-Kunden nun KI-Leistungsfähigkeit auf dem Niveau modernster Modelle kosteneffizienter für spezialisierte Anwendungen mit hohem Verarbeitungsvolumen nutzen. Gleichzeitig bleiben Transparenz und die sichere Verwaltung ihrer Inhalte in Box gewährleistet.

Durch die Nutzung der Open-Weight- und Embedding-Modelle von NVIDIA in Box können:

Finanzanalysten Fragen zu Kreditanträgen stellen und Antworten erhalten, die ausschließlich auf Inhalten basieren, auf die sie zugreifen dürfen. Dies trägt zum Schutz sensibler Kundeninformationen bei.

Fragen zu Kreditanträgen stellen und Antworten erhalten, die ausschließlich auf Inhalten basieren, auf die sie zugreifen dürfen. Dies trägt zum Schutz sensibler Kundeninformationen bei. Juristen relevante Klauseln und Präzedenzfälle in Verträgen und Fallakten finden, selbst wenn unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Dazu wird eine präzise Schlüsselwortsuche mit einem Verständnis übergeordneter rechtlicher Konzepte kombiniert.

relevante Klauseln und Präzedenzfälle in Verträgen und Fallakten finden, selbst wenn unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Dazu wird eine präzise Schlüsselwortsuche mit einem Verständnis übergeordneter rechtlicher Konzepte kombiniert. Klinische Forscher in Echtzeit auf neu hinzugefügte oder aktualisierte Richtlinien, Behandlungsprotokolle und Forschungsergebnisse zugreifen. Dies hilft ihnen, mit den aktuellsten in Box verfügbaren Informationen zu arbeiten.

in Echtzeit auf neu hinzugefügte oder aktualisierte Richtlinien, Behandlungsprotokolle und Forschungsergebnisse zugreifen. Dies hilft ihnen, mit den aktuellsten in Box verfügbaren Informationen zu arbeiten. Versicherungsprüfer vollständige Schadenakten analysieren, einschließlich gescannter Formulare, Bilder von Sachwerten, aufgezeichneter Aussagen und Videobeweise. Dadurch werden sämtliche unstrukturierten Informationen für KI-Agenten zugänglich.

vollständige Schadenakten analysieren, einschließlich gescannter Formulare, Bilder von Sachwerten, aufgezeichneter Aussagen und Videobeweise. Dadurch werden sämtliche unstrukturierten Informationen für KI-Agenten zugänglich. Universitätsverwaltungen die Open-Weight-Modelle von NVIDIA innerhalb von Box nutzen, um Fragen zu stellen, Informationen zu extrahieren und mehrstufige Recherche-Workflows über Hochschulrichtlinien, Forschungsmaterialien, Dokumente aus dem Studierendenservice und weitere institutionelle Inhalte hinweg durchzuführen.

Absicherung der Ausführung von Agenten

Als Mitglieder der Open Secure AI Alliance arbeiten Box und NVIDIA im Bereich der KI-Sicherheit zusammen, um Unternehmen beim Einsatz von Agenten mehr Kontrolle darüber zu ermöglichen, wie diese auf Inhalte zugreifen, Tools verwenden und Aufgaben ausführen.

Die Zusammenarbeit verbindet die über Box Mount bereitgestellten Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box für Unternehmensinhalte mit der sicheren Laufzeitumgebung sowie den Funktionen zur Durchsetzung von Richtlinien und zur Überwachung von NVIDIA OpenShell. Dadurch sollen agentenbasierte Workflows auf der Box-Plattform sicherer werden.

Verfügbarkeit

Die Box Context Retrieval Engine wird Anfang nächsten Jahres allgemein für Enterprise Advanced-Kunden verfügbar sein. Die Nemotron-Modelle von NVIDIA, beginnend mit Nemotron 3 Ultra, sind ab sofort in Box AI für Enterprise Advanced-Kunden verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Box-Blog.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM). Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dazu gehören Aussagen zur neuen Context-Retrieval-Engine von Box, ihren geplanten Produktfunktionen und zukünftigen Erweiterungen sowie zur Marktakzeptanz und zum Nutzen dieser Produktfunktionen und Erweiterungen. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen abweichen. Dazu gehören: (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, Partnerschaften mit Drittanbietern einzugehen, um KI-Technologien in die Intelligent Content Management-Plattform von Box zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass Kunden von Box ihre Abonnements nicht verlängern, ihre Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen von Box nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht einführen; (5) die Fähigkeit von Box, Produkteinführungen, Erweiterungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten rechtzeitig und erfolgreich umzusetzen; (6) tatsächliche oder vermeintliche Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Diensten von Box sowie etwaige Verletzungen der Sicherheitskontrollen von Box. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bereitgestellt. Kunden, die Produkte von Box erwerben, sollten ihre Kaufentscheidungen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Box auswirken könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht. Diese Dokumente sind im Bereich "SEC Filings" auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.boxinvestorrelations.com verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Zeitpunkt der jeweiligen Aussagen eintreten oder bestehen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105053074/de/

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