Diese Auszeichnung krönt ein herausragendes Jahr, in dem ThetaRay zudem Platz 8 der Top 10 im "Chartis Financial Crime and Compliance50 (FCC50) 2026" belegte und den Kategoriesieg für "Explainable AI" errang.

ThetaRay, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierter Infrastruktur für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, wurde bei den "Euromoney Transaction Banking Awards 2026" zum The World's Best Software Provider for AML and Sanctions Screening gekürt. Nach einer Bewertung durch das Redaktions- und Forschungsteam von Euromoney wurde ThetaRay für technologische Exzellenz, nachweisbare Leistung und die Weiterentwicklung der modernen Wertschöpfungskette im Transaktionsbankgeschäft ausgezeichnet.

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Diese Auszeichnung festigt die Position von ThetaRay als grundlegende Compliance-Infrastruktur für globale Institutionen und folgt unmittelbar auf das Ranking von Chartis Research, in dem ThetaRay im Bericht "Financial Crime and Compliance50 (FCC50) 2026" weltweit auf Platz 8 eingestuft und zum Kategoriesieger im Bereich "Explainable AI" gekürt wurde.

"Unsere Kunden stehen an vorderster Front im Kampf gegen illegale Netzwerke, die die Geschwindigkeit und den Umfang moderner Zahlungssysteme ausnutzen. Das bedeutet, dass defensive Technologien diesen in Echtzeit begegnen und ihnen sogar einen Schritt voraus sein müssen", sagte Brad Levy, CEO von ThetaRay. "Die Anerkennung durch Euromoney sowie unsere Spitzenplatzierung im Chartis-Ranking bestätigen unsere Rolle als unverzichtbare Compliance-KI-Infrastruktur, die den höchsten globalen regulatorischen Standards entspricht."

"Da die Risiken der Finanzkriminalität immer komplexer und vernetzter werden, müssen Banken über fragmentierte Compliance-Lösungen hinausgehen und einen stärker integrierten, intelligenzgesteuerten Ansatz verfolgen", sagte Luis Pinedo, Chief Strategic Customers Officer bei ThetaRay. "ThetaRay bietet die transparente KI, die Finanzinstitute benötigen, um echte Straftaten aufzudecken, eingebettet in ein effektives Kontrollrahmenwerk, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen."

Die Plattform von ThetaRay fungiert als intelligente Infrastrukturschicht, die direkt in die Kernbankarchitektur eingebettet ist, ohne dass störende "Rip-and-Replace"-Implementierungen erforderlich sind. Durch den Einsatz fortschrittlicher, patentierter Algorithmen für maschinelles Lernen und agentenbasierter KI bietet die Plattform:

Durchgängige Risikotransparenz: Kontinuierliche Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung und Kunden-Due-Diligence-Prüfung bei hochvolumigen, länderübergreifenden Vorgängen, wodurch autonome Multi-Agenten-Systeme die Triage und die laufende operative Überprüfung unterstützen können.

Nachvollziehbare KI-Entscheidungsfindung: Vollständige Transparenz bei der algorithmischen Bewertung, wodurch sichergestellt wird, dass Compliance-Teams und Aufsichtsbehörden jede im gesamten Untersuchungszyklus markierte oder freigegebene Anomalie nachvollziehen können.

Nahtlose Skalierbarkeit: Bewährte globale Implementierungen bei Tier-1-Banken, Zahlungsdienstleistern (PSPs) und globalen Fintech-Unternehmen in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC.

Die zunehmende Marktakzeptanz des Unternehmens folgt auf ein entscheidendes Jahr 2026. Unter der Führung von CEO Brad Levy, der im Januar 2026 ernannt wurde, führte ThetaRay "Ray", seine agentenbasierte Untersuchungsplattform, ein.

Diese Auszeichnungen krönen ein herausragendes Jahr der Branchenanerkennung für ThetaRay, darunter die Auswahl für die "World's Top FinTech Companies" von CNBC, die Silberauszeichnung bei den "Datos Insights Fraud AML Impact Awards 2026", die Auszeichnung als "Best RegTech Solution" bei Finovate sowie die Aufnahme sowohl in die "FinCrimeTech50" als auch in die "Harrington Starr Influence List".

Lesen Sie den Artikel von Euromoney über die Auszeichnungen von ThetaRay hier und sehen Sie sich die vollständige Liste der Gewinner der "Euromoney Transaction Banking Awards 2026" hier an.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die KI-basierte Infrastruktur von ThetaRay zur Risikobewertung die weltweite Bekämpfung von Geldwäsche, die Sanktionsprüfung und KYC unterstützt, besuchen Sie www.thetaray.com.

Über ThetaRay

ThetaRay bietet eine durchgängige Infrastruktur zur Risikobewertung im Bereich der Finanzkriminalität für Unternehmen, die sich weigern, Compliance zugunsten von Geschäftswachstum zu opfern. Basierend auf fortschrittlichem maschinellem Lernen lässt sich ThetaRay über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg integrieren von der Sanktionsprüfung über die Kunden-Due-Diligence bis hin zur Transaktionsüberwachung. Sein agentenbasierter KI-Ermittler "Ray" fungiert als universelle Intelligenzebene, die komplexe Daten gegenprüft, um jeden Alarm innerhalb von Sekunden in auditfähige Fallakten umzuwandeln. ThetaRay genießt das Vertrauen globaler Banken, Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleister, darunter Santander, ClearBank, Payoneer und die Mashreq Bank, und wurde in die Liste der "Top Fintech Companies 2026" von CNBC World aufgenommen, da es Unternehmen in die Lage versetzt, Compliance-Prozesse zu automatisieren, Reibungsverluste zu beseitigen und sicher zu skalieren. Erfahren Sie unter thetaray.com, wie ThetaRay die Compliance im Bereich der Finanzkriminalität revolutioniert.

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