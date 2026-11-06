Die SpaceX-Aktie befindet sich im freien Fall. Innerhalb von nur 30 Tagen verlor das Papier rund -28% an Wert und fiel von 171,09 auf 123,62 US$. Allein am Donnerstag ging es um weitere -9% bergab. Damit notiert der Raumfahrt- und KI-Konzern inzwischen deutlich unter seinem Ausgabepreis von 135 US$. Neue politische Unsicherheiten, milliardenschwere Investitionen und eine weiterhin anspruchsvolle Bewertung belasten die Aktie. Allerdings sehen Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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