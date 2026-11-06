Zwei Gaming-Giganten, zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen! Sony überrascht mit einem Gewinnsprung von 45 Prozent, während Nintendo enttäuscht. Und jetzt könnte ein Spiele-Blockbuster das Duell entscheiden. Zwei japanische Gaming-Giganten, aber zwei völlig unterschiedliche Erfolgsgeschichten! Während Sony mit einem Gewinnsprung von 45 Prozent die Erwartungen der Analysten pulverisiert, muss Nintendo einen Gewinneinbruch verkraften. Dabei kämpfen beide Unternehmen mit demselben Problem: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de