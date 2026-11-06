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WKN: A1A6WB | ISIN: DE000A1A6WB2 | Ticker-Symbol: PTHH
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05.11.26 | 17:35
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Erneuerbare Energien
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Dow Jones News
06.11.2026 09:33 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Path2 Hydrogen AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Path2 Hydrogen AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Path2 Hydrogen AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/06.11.2026/09:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Path2 Hydrogen AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 48510000TGW4RY9MAP63 
Straße, Hausnr:         Marienplatz 2 
PLZ:              80331 
Ort:              München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) acting in concert mit H2E Americas LLC und Philocity Global GmbH beendet

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Shaen Logan Bernhardt Geburtsdatum: 11.06.1971

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Capana Swiss Advisors AG

5. Datum der Schwellenberührung 29.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   9,20          0,00             9,20           111.518.081 
  letzte   53,40          0,00             53,40 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A1A6WB2 0             10.255.258          0,00          9,20 
  Summe:                     10.255.258                        9,20

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder   Summe in %, wenn 5% oder 
                  höher               höher              höher 
Shaen Logan 
Bernhardt 
Orbital AG 
Capana Swiss     9,20                                 9,20 
Advisors

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 04.11.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Path2 Hydrogen AG 
           Marienplatz 2 
           80331 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 139288929 
E-Mail:        info@path2hydrogen.com 
Website:       www.path2hydrogen.com 
ISIN(s):       DE000A1A6WB2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793952000130 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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