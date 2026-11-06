DJ PTA-PVR: Path2 Hydrogen AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Path2 Hydrogen AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/06.11.2026/09:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Path2 Hydrogen AG Legal Entity Identifier (LEI): 48510000TGW4RY9MAP63 Straße, Hausnr: Marienplatz 2 PLZ: 80331 Ort: München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) acting in concert mit H2E Americas LLC und Philocity Global GmbH beendet

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Shaen Logan Bernhardt Geburtsdatum: 11.06.1971

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Capana Swiss Advisors AG

5. Datum der Schwellenberührung 29.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 9,20 0,00 9,20 111.518.081 letzte 53,40 0,00 53,40 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A1A6WB2 0 10.255.258 0,00 9,20 Summe: 10.255.258 9,20

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Shaen Logan Bernhardt Orbital AG Capana Swiss 9,20 9,20 Advisors

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 04.11.2026

(Ende)

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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793952000130 ]

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November 06, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)