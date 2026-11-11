PTA-News: Path2 Hydrogen AG: HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von flüssigem Wasserstoff - Infrastruktur und maritime Lieferketten

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Path2 Hydrogen AG: HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von flüssigem Wasserstoff

Infrastruktur und maritime Lieferketten

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München (pta000/11.11.2026/10:19 UTC+1)

HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von flüssigem Wasserstoff

Infrastruktur und maritime Lieferketten

Die Vereinbarung vereint Wasserstoffverflüssigung, Zero-Boil-Off-Technologie und maritime Expertise, um das SOHAR-Demonstrationsprojekt in Oman zu unterstützen und den Grundstein für zukünftige internationale Lieferketten für flüssigen Wasserstoff zu legen.

Rostock / Berlin / Titusville, Florida (10. November 2026) - GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) und ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für flüssigen Wasserstoff (LH2), gab bekannt, dass HYTRA und die Path2 Hydrogen AG gemeinsam mit GenH2 Corp. einen strategischen Kooperationsrahmen geschaffen haben, um die Entwicklung und Integration von Technologien und Infrastruktur für die globale Flüssigwasserstoffwirtschaft zu untersuchen.

Die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) vereint sich ergänzende Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für flüssigen Wasserstoff. Path2 Hydrogen und GenH2 bringen ihr Fachwissen in den Bereichen Wasserstoffverflüssigung, kryogene Speicherung und Zero-Boil-Off-Technologien ein, während HYTRA seine firmeneigene Technologie und sein Know-how in den Bereichen Speicherung von flüssigem Wasserstoff, Seetransport, Schiffsentwicklung und integrierte Wasserstofflogistik beisteuert.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration der GenH2-Technologien in das laufende Proof-of-Concept-Projekt von HYTRA für flüssigen Wasserstoff im Hafen und in der Freihandelszone von SOHAR im Sultanat Oman.

Der geplante technische Umfang umfasst die Bewertung einer Wasserstoff-Lieferkette unter Einbeziehung eines GenH2-Verflüssigungssystems mit einer Nennkapazität von etwa einer Tonne pro Tag sowie der "Zero Boil-Off Controlled Storage"-Technologie von GenH2. Die Parteien beabsichtigen zu prüfen, wie sich diese Technologien in die Lagerung von flüssigem Wasserstoff, die Infrastruktur für den kryogenen Transport, den Seetransport und die nachgelagerte Lieferung innerhalb einer einzigen Demonstrationsumgebung integrieren lassen.

Aufbau der Infrastruktur für die nächste Phase der Wasserstoffwirtschaft

Die globale Wasserstoffwirtschaft tritt in eine entscheidende Entwicklungsphase ein. Zwar wird Wasserstoff bereits in großem Umfang in industriellen Anwendungen genutzt, doch erfordert der Übergang zu deutlich höheren Wasserstoffproduktionsmengen und einer wachsenden globalen Nachfrage eine neue Generation von Produktions-, Speicher-, Transport- und Verteilungsinfrastruktur.

Insbesondere die Fähigkeit, flüssigen Wasserstoff effizient zwischen Produktionsregionen und internationalen Nachfragemärkten zu transportieren, wird ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau künftiger globaler Lieferketten sein.

Die Internationale Energieagentur hat die wachsende Bedeutung des internationalen Wasserstoffhandels und den Bedarf an einer Infrastruktur hervorgehoben, die Produktionsregionen, Häfen und Abnehmermärkte miteinander verbindet. Doch viele für den groß angelegten Handel erforderliche Infrastrukturkomponenten befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Vor diesem Hintergrund zielt die Zusammenarbeit zwischen HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 darauf ab, einen wichtigen Teil der entstehenden Infrastrukturlandschaft abzudecken: die Verbindung von Verflüssigung und kryogener Speicherung im industriellen Maßstab mit dem Seetransport und der internationalen Wasserstofflogistik.

"Die,Zero Boil-Off Controlled Storage'-Technologie von GenH2 spielt eine entscheidende Rolle in der maritimen Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, da sie Verluste verhindert und während der gesamten Lagerung, des Transports und des Umschlags optimale kryogene Temperaturen aufrechterhält", sagte Josh McMorrow, CEO von Path2 Hydrogen und Vorstandsvorsitzender von GenH2. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HYTRA, um den effizienten Transport von flüssigem Wasserstoff voranzutreiben."

"Ein effizienter Seetransport ist unerlässlich, um die Wasserstoffproduktion mit den globalen Märkten zu verbinden", sagte Paul Louis Kiesow, CEO und Gründer von HYTRA. "Durch die Kombination der maritimen Expertise von HYTRA mit den fortschrittlichen Technologien von Path2 Hydrogen und GenH2 wollen wir in SOHAR eine integrierte Lieferkette für flüssigen Wasserstoff demonstrieren, die den zukünftigen internationalen Handel unterstützen kann."

Von der Demonstration zu internationalen Versorgungskorridoren

Über das anfängliche SOHAR-Demonstrationsprojekt hinaus schafft die Absichtserklärung einen Rahmen, um mögliche Kooperationen bei der Errichtung einer groß angelegten Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff zu prüfen.

Zu den Bereichen einer möglichen Zusammenarbeit gehören:

• Wasserstoffverflüssigungsanlagen im industriellen Maßstab und in modularer Bauweise; • Zero-Boil-Off- und fortschrittliche kryogene Speichersysteme; • Export- und Importterminals für flüssigen Wasserstoff; • Infrastruktur für die Verladung, den Umschlag und den Transport auf See; • Integration von Verflüssigungs- und Speichertechnologien mit Flüssigwasserstoff-Tankern; sowie • Entwicklung internationaler Import- und Exportkorridore für flüssigen Wasserstoff.

Die Parteien beabsichtigen, das SOHAR-Demonstrationsprojekt zu nutzen, um technische Schnittstellen und betriebliche Anforderungen zu bewerten, die als Grundlage für künftige Anwendungen im kommerziellen Maßstab dienen können.

Langfristiges Ziel ist es, integrierte Infrastrukturkonzepte zu untersuchen, die Wasserstoffproduktionsregionen durch großtechnische Verflüssigung, kryogene Speicherung, Seetransport und Empfangsterminals mit internationalen Märkten verbinden.

Eine strategische Position in einem aufstrebenden Infrastrukturmarkt

Während sich internationale Wasserstoff-Lieferketten herausbilden, wird der Aufbau einer kompatiblen Infrastruktur entscheidend sein, um Produktionsziele in zuverlässige grenzüberschreitende Energieflüsse umzusetzen.

Durch die Bündelung ihres Fachwissens in den Bereichen Verflüssigung, Kryosysteme und Seetransport wollen HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 Lösungen für eine der zentralen Herausforderungen der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft erarbeiten: den sicheren und effizienten Transport großer Mengen flüssigen Wasserstoffs über internationale Märkte hinweg.

Die Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt bei der Erforschung der technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für dieses aufstrebende Infrastruktursegment dar.

Über GenH2

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für Sektoren zu beschleunigen, deren Dekarbonisierung besonders schwierig ist. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter GenH2.

Über die Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoff-Ökosystems an, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen.

Über HYTRA

HYTRA entwickelt eigene Technologien und integrierte Infrastrukturkonzepte für den Seetransport von flüssigem Wasserstoff. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Speicherung von flüssigem Wasserstoff, Kryosysteme, die Entwicklung von Schiffen, maritime Logistik sowie den Aufbau internationaler Wasserstoff-Lieferketten. HYTRA treibt derzeit ein integriertes Demonstrationsprojekt für flüssigen Wasserstoff im Hafen und in der Freihandelszone von SOHAR im Sultanat Oman voran. HYTRA UG - Strandstraße 95, 18055 Rostock, Deutschland - info@hy-tra.com

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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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November 11, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)