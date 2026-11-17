Original-Research: Path2 Hydrogen AG - from First Berlin Equity Research GmbH



17.11.2026 / 15:04 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Path2 Hydrogen AG Company Name: Path2 Hydrogen AG ISIN: DE000A1A6WB2 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 17.11.2026 Target price: 1,50 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Path2 Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,00 auf EUR 1,50.



Zusammenfassung:

Path2 Hydrogen (PTHH) strebt an, sich zu einem vertikal integrierten Energie- und Wasserstoffunternehmen zu entwickeln. Ziel ist die Bereitstellung von (1) kostengünstigem, kohlenstoffarmem Strom hinter dem Meßzähler und/oder (2) Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Kosten - unter USD1 pro kg für gasförmigen Wasserstoff und ca. USD2 pro kg für flüssigen Wasserstoff. Im März 2025 übernahm PTHH das US-Unternehmen GenH2, einen Akteur im Midstream-Bereich, der über Technologien zur Wasserstoffverflüssigung sowie zur verlustfreien, kontrollierten Lagerung verfügt. Im Oktober 2025 kündigte PTHH eine Vereinbarung zur Übernahme von ProtonH2 an, einem kanadischen Unternehmen aus dem Upstream-Sektor, dessen Technologie die Gewinnung von kohlenstoffarmem Wasserstoff aus erschöpften Erdölvorkommen zu Kosten von unter USD1 pro kg (gasförmig) ermöglicht. Im April 2026 ging PTHH eine strategische Partnerschaft mit dem estnischen Unternehmen MP Industries ein, um Wasserstoffprojekte in Europa zu entwickeln. Damit ist das Fundament für die Entwicklung zu einem integrierten Wasserstoffunternehmen gelegt; zudem konnte PTHH erste Aufträge im Wert von €6 Mio. bis €7 Mio. sichern. Die vollständige Übernahme von ProtonH2 nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant (neues Ziel: Ende 2026), und die Geschäftsentwicklung verläuft langsamer als erwartet. Das Management hat für 2026 keine Prognose zu Umsatz und Ergebnis abgegeben und wdabei auf Unsicherheiten hinsichtlich der Projektzeitpläne und der Finanzierung verwiesen. Eine im September durchgeführte Sale-and-Leaseback-Transaktion bei GenH2 führte zu einem Liquiditätszufluss von ca. €5 Mio. (FBe). Wir haben unsere Prognosen für 2026 und die Folgejahre nach unten angepasst, da die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Da die Übernahme von ProtonH2 noch nicht abgeschlossen ist, basiert unsere Bewertung derzeit ausschließlich auf dem Geschäft von GenH2. Die globale Wasserstoffwirtschaft entwickelt sich jedoch weiter, und wir sehen sehr gute Geschäftsmöglichkeiten für die Verflüssigungs- und verlustfreie Speichertechnologie von GenH2, insbesondere im Zuge des Ausbaus der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff. Vor allem Häfen könnten für GenH2 zu einer wichtigen Kundengruppe werden, da sie einen hohen Bedarf an großen Speicherkapazitäten für flüssigen Wasserstoff haben und erheblich davon profitieren würden, Lager- und Umschlagverluste zu vermeiden. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,50 (bisher: €2,00). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 33%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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