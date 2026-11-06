Intel-Aktie zwischen Rekordhoch und Rekordabsturz: Der Chipriese erlebt binnen weniger Monate einen Crash, der an die Dotcom-Blase erinnert, und verliert fast eine halbe Billion Dollar an Börsenwert. Die Aktie von Chip-Urgestein Intel durchlebt derzeit eine der dramatischsten Kehrtwenden ihrer Firmengeschichte. Innerhalb von nur 30 Handelstagen rutschte der Kurs ausgehend vom Schlussstand von 127,39 US-Dollar am 24. September um bis zu 58 Prozent ab und übertraf damit sogar den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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