Nach dem Wahlsieg der Demokraten fürchten Börsianer einen Baustopp für Rechenzentren in den USA - der Chipriese hat am Donnerstag rund 9 Prozent verloren. Zum Wochenschluss zeichnet sich eine Gegenbewegung ab. Aktionäre halten die politische Gefahr für überzeichnet, blicken aber vorsichtig auf die Quartalszahlen am 17. November.Nvidia steckt im Bärenmarkt. Die Furcht, dass die Demokraten nach ihrem Sieg bei den US-Zwischenwahlen den Bau neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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