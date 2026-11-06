DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Altech Advanced Materials AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2026

Heidelberg (pta000/06.11.2026/11:05 UTC+1)

Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA0; ISIN: DE000A41YD99) ("AAM") ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2026 von einem Jahresfehlbetrag von rund 400 TEUR bis 800 TEUR aus. Auf Basis des vorläufigen Halbjahresergebnisses hatte der Vorstand aufgrund der notwendig gewordenen Abschreibung der Beteiligung an der Altech Batteries Limited, Australien, ("ATB") die Prognose für das Geschäftsjahr auf ein Jahresergebnis von -5,0 bis -5,5 Mio. EUR sowie frei verfügbare liquide Mittel zum Jahresende von rund 280 TEUR angepasst. Die Beteiligung an der ATB stellte das wesentliche Vermögen der AAM dar. Über die ATB war die AAM mittelbar an den Batterietechnologien Cerenergy und Silumina Anodes beteiligt. Ursächlich für die Prognoseänderung war die Einstellung der beiden operativen Projekte der ATB. Die deutschen Projektgesellschaften der ATB, die Altech Batteries GmbH, die Altech Industries Germany GmbH und die Altech Energy Holdings GmbH befinden sich zwischenzeitlich in Insolvenz beziehungsweise Liquidation. Die ATB hatte sich daraufhin auf die Verwertung ihrer verbleibenden Vermögensgegenstände, maßgebend ein Grundstück in Johor, Malaysia, konzentriert. Für dieses Grundstück wurde zwischenzeitlich ein Kaufvertrag abgeschlossen auf Basis dessen die ATB mit einem Netto-Zufluss von rund 5,8 Mio. AUD (ca. 3,6 Mio. EUR) rechnet (siehe Kapitalmarktmeldung der ATB vom 20. Oktober 2026). Der Vorstand ging davon aus, dass sich die Aktie der ATB auf Basis dieser Mitteilung etwas erholen würde. Dies war nicht der Fall. Daher sieht der Vorstand auf Basis der heute vorgenommen Bewertung des Monatsabschlusses Oktober 2026 der AAM aktuell keinen Anlass mehr für eine wesentliche Verbesserung des Aktienkurses der ATB und hat sich dazu entschieden diese auf den aktuellen Börsenkurs abzuschreiben. Die Abschreibung beläuft sich auf rund 2,9 Mio. EUR, so dass die Beteiligung an ATB nun noch mit einem Wert von rund 0,3 Mio. EUR zu Buche steht. Basierend hierauf geht der Vorstand nun von einem Jahresfehlbetrag von 8,0 bis 8,2 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026 aus.

Der Vorstand

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Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars, Andreas Danner Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

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Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Tradegate BSX, Düsseldorf, Hamburg, München Handelsplätze:

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November 06, 2026 05:05 ET (10:05 GMT)