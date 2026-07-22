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WKN: A41YD9 | ISIN: DE000A41YD99 | Ticker-Symbol: AMA0
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Chemie
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Dow Jones News
22.07.2026 12:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30.06.2026 und Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals

DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30.06.2026 und Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30.06.2026 und Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals

Heidelberg (pta000/22.07.2026/12:15 UTC+2)

Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30.06.2026 und Verlust von mehr als der Hälfte des Eigenkapitals

Heidelberg, 22. Juli 2026 - Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA0; ISIN: DE000A41YD99) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2026 (01.01.- 30.06.2026) mit einem Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 4.915 TEUR (Vergleichszeitraum 01.01.- 30.06.2025 "VZ": Fehlbetrag 293 TEUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 405 TEUR per 30. Juni 2026 (Vorjahr 31. Dezember 2025 ("VJ"): 166 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Halbjahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 14 TEUR (VZ: 4 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 65 TEUR (VZ: 104 TEUR) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 101 TEUR (VZ: 190 TEUR) sowie ein Finanzergebnis in Höhe von -4.763 TEUR (VZ: rd. -2 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Kosten für Kapitalmarktnotiz und

-kommunikation (31 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (25 TEUR) sowie Abschluss- / Prüfungskosten (17 TEUR). Das Finanzergebnis besteht im Wesentlichen aus einer Abschrift der Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, (ATB) auf den Börsenkurs zum 30. Juni 2026. Auch wenn gemäß der für das Anlagevermögen normalerweise angewendeten 10/ 20-Regel keine Abschreibung notwendig gewesen wäre, ist der Vorstand der Meinung aufgrund des weiterhin niedrigen Kurses der ATB sowie der immer noch nicht abgeschlossenen Gespräche bezüglich eines strategischen Partners für das CERENERGY Projekt aus Vorsichtsgründen auf den niedrigeren Börsenkurs zum Abschlussstichtag abzuschreiben.

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2026 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von rund 47 TEUR (VJ: +4.457 TEUR) aus. Hiermit wurde auch mehr als die Hälfte des Stammkapitals aufgezehrt. Die Gesellschaft verfügt aber aktuell noch über ausreichend liquide Mittel, um planungsgemäß ihren Verpflichtungen für die nächsten zwölf Monate nachkommen zu können.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2026 von einem Jahresfehlbetrag von rund 400 TEUR bis 800 TEUR aus. Aufgrund der notwendig gewordenen Abschrift der Beteiligung an der ATB erwartet der Vorstand nun ein Jahresergebnis von -5,0 bis -5,5 Mio. EUR sowie frei verfügbare liquide Mittel zum Jahresende von rund 280 TEUR.

Das genannte Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 22. Juli 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Geschäftshalbjahres 2026. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses.

Die Gesellschaft wird in Kürze gem. -- 92 Abs. 1 AktG zur Hauptversammlung einladen, um die Aktionäre über den Stand der Gesellschaft zu informieren.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A41YD99) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren. Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars, Andreas Danner Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

(Ende)

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Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A41YD99 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784715300095 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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