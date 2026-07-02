DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Verlängerung der grundsätzlichen Förderungsberechtigung von bis zu 46,7 Mio. Euro für das Batterie-Projekt CERENERGY

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Altech Advanced Materials AG: Verlängerung der grundsätzlichen Förderungsberechtigung von bis zu 46,7 Mio. Euro für das Batterie-Projekt CERENERGY

Heidelberg (pta000/02.07.2026/08:15 UTC+2)

Altech Advanced Materials AG: Verlängerung der grundsätzlichen Förderungsberechtigung von bis zu 46,7 Mio. Euro für das Batterie-Projekt CERENERGY

Heidelberg, 02.07.2026 - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM" ISIN: DE000A31CXXX) freut sich bekannt zu geben, dass im Zusammenhang mit der verbindlichen, an Auflagen geknüpften Förderzusage in Höhe von 46,7 Millionen Euro für das CERENERGY-Natriumchlorid-Festkörperbatterieprojekt in Sachsen die Frist für die Erfüllung der Auflage zum Erreichen des vollständigen finanziellen Projektabschlusses über den 30. Juni 2026 hinaus bis zum 30. September 2026 verlängert wurde.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Bundesprogramms STARK, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit der EU unterstützt wird. Ziel dieses Programms ist es, Regionen im Strukturwandel in eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige Zukunft zu führen.

Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung der innovativen CERENERGY-Technologie, die in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt wird. Die Natrium-Chlorid-Festkörperbatterie bietet eine sichere, nachhaltige und strategisch unabhängige Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien und wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei zukünftigen stationären Energiespeicherlösungen spielen - insbesondere für den europäischen Markt.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, den Financial Close abzuschließen und die CERENERGY-Technologie in Richtung kommerzieller Einsatz voranzutreiben, um langlebige, sichere und nachhaltige stationäre Energiespeicherlösungen für den europäischen Markt zu unterstützen.

Über CERENERGY

CERENERGY ist eine neuartige Natriumchlorid-Festkörperbatterie für den stationären Betrieb, die einzigartige Eigenschaften auf sich vereint und damit eine effiziente und ressourcenschonende Alternative zu aktuell gebräuchlichen Lithium-Ionen-Batterien darstellt. Die aus Kochsalz, Nickel und Keramik bestehende Batterie kommt ohne kritische und im Preis stark schwankende Materialien wie Graphit, Lithium und Kobalt aus. Alle Materialien können aus Europa bezogen werden, wodurch Abhängigkeiten in der Lieferkette minimiert werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von über 15 Jahren. Sie ist nicht brennbar und kann unter allen klimatischen Bedingungen im Freien ohne eine separate Kühlung oder Heizung betrieben werden und ist komplett recyclebar. Unter Vollkostenbetrachtung und täglichen Ladezyklen verspricht sie einen Kostenvorteil von ca. 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien im stationären Betrieb. Aktuell wird ein erstes Produktionswerk in Schwarze Pumpe, Sachsen, geplant. Entsprechende Bauanträge sind gestellt, die Grundstücke erworben und das Produktionsdesign erstellt. Die Batteriechemie beruht auf einer bewährten Technologie, die das Fraunhofer-Institut IKTS als verschiedene Prototypen seit mehr als 8 Jahren erfolgreich testet und betreibt. Es wurde ein industrieller Prototyp des 60kWh BatteryPack in Betrieb genommen, den potenzielle Kunden testen können und vor kurzem wurden drei Absichtserklärungen für den Kauf der 120 MWh CERENERGY-Batterien, die jährlich produziert werden sollen, unterzeichnet.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31CXXX) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

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Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

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July 02, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)