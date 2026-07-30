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Dow Jones News
30.07.2026 17:15 Uhr
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PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-Projekt Eingestellt

DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-Projekt Eingestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-Projekt Eingestellt

Heidelberg (pta000/30.07.2026/16:40 UTC+2)

Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-PROJEKT EINGESTELLT

Heidelberg, 30.07.2026 - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM", ISIN: DE000A41YD99) wurde über die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem CERENERGY-Batterieprojekt informiert. Altech Batteries Ltd ("ATB") hat die Entscheidung getroffen ihr CERENERGY-Projekt in Sachsen, Deutschland, einzustellen. Die Beteiligung der AAM an der ATB ist der wesentliche Vermögenswert der AAM, das CERENERGY-Projekt wiederum stellt das wesentliche Vermögen der ATB dar.

Der Vorstand der ATB hat das Projekt eingehend geprüft und ein Programm zur Partnersuche durchgeführt, das intensive Gespräche insbesondere mit einem global agierenden deutschen Industriekonzern umfasste und über neun Monate andauerte. Diese Gespräche wurden nun beendet. Da das Programm zur Suche nach einem strategischen Partner nicht zu dem angestrebten Ergebnis geführt hat, kam ATB zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Finanzierung und Inbetriebnahme des Projekts mittlerweile so gering ist, dass weitere Betriebskosten nicht mehr gerechtfertigt sind, und beschloss daher, das CERENERGY-Projekt einzustellen.

Die Altech Batteries GmbH ("ABG"), Inhaberin aller Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem CERENERGY-Projekt, soll nun abgewickelt werden. Die Gesellschafter der ABG befinden sich derzeit in Abstimmung, wie genau die Abwicklung der ABG vollzogen werden soll. Letztlich sollen die Vermögenswerte verwertet und der Nettoerlös nach Begleichung sämtlicher Gläubigerforderungen und Kosten an ihre Gesellschafter ausgekehrt werden. An der ABG sind die Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. ("Fraunhofer Gesellschaft") zu 25% und die ATB über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altech Energy Holdings GmbH, zu 75% beteiligt. Als Hauptvermögenswert besitzt die ABG ein Grundstück in Deutschland, das im Rahmen der Abwicklung an die Kommunalverwaltung in Spreetal zurück verkauft wird, wobei ein Bruttoerlös von voraussichtlich etwa 675.000 EUR an die ABG fließen wird. Die Patentrechte an der Batterietechnologie von CERENERGY verbleiben bei der Fraunhofer Gesellschaft.

Die Abwicklung der ABG wird zu Kosteneinsparungen für ATB führen. ATB wird sich auf die Verwertung ihrer aktuellen Vermögenswerte konzentrieren und parallel dazu nach interessanten Projekten Ausschau halten.

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

(Ende)

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Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A41YD99 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt 
Weitere        Tradegate BSX, Düsseldorf, Hamburg, München 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785422400357 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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