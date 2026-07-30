DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-Projekt Eingestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-Projekt Eingestellt

Heidelberg (pta000/30.07.2026/16:40 UTC+2)

Altech Advanced Materials AG: CERENERGY-PROJEKT EINGESTELLT

Heidelberg, 30.07.2026 - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM", ISIN: DE000A41YD99) wurde über die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem CERENERGY-Batterieprojekt informiert. Altech Batteries Ltd ("ATB") hat die Entscheidung getroffen ihr CERENERGY-Projekt in Sachsen, Deutschland, einzustellen. Die Beteiligung der AAM an der ATB ist der wesentliche Vermögenswert der AAM, das CERENERGY-Projekt wiederum stellt das wesentliche Vermögen der ATB dar.

Der Vorstand der ATB hat das Projekt eingehend geprüft und ein Programm zur Partnersuche durchgeführt, das intensive Gespräche insbesondere mit einem global agierenden deutschen Industriekonzern umfasste und über neun Monate andauerte. Diese Gespräche wurden nun beendet. Da das Programm zur Suche nach einem strategischen Partner nicht zu dem angestrebten Ergebnis geführt hat, kam ATB zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Finanzierung und Inbetriebnahme des Projekts mittlerweile so gering ist, dass weitere Betriebskosten nicht mehr gerechtfertigt sind, und beschloss daher, das CERENERGY-Projekt einzustellen.

Die Altech Batteries GmbH ("ABG"), Inhaberin aller Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem CERENERGY-Projekt, soll nun abgewickelt werden. Die Gesellschafter der ABG befinden sich derzeit in Abstimmung, wie genau die Abwicklung der ABG vollzogen werden soll. Letztlich sollen die Vermögenswerte verwertet und der Nettoerlös nach Begleichung sämtlicher Gläubigerforderungen und Kosten an ihre Gesellschafter ausgekehrt werden. An der ABG sind die Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. ("Fraunhofer Gesellschaft") zu 25% und die ATB über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altech Energy Holdings GmbH, zu 75% beteiligt. Als Hauptvermögenswert besitzt die ABG ein Grundstück in Deutschland, das im Rahmen der Abwicklung an die Kommunalverwaltung in Spreetal zurück verkauft wird, wobei ein Bruttoerlös von voraussichtlich etwa 675.000 EUR an die ABG fließen wird. Die Patentrechte an der Batterietechnologie von CERENERGY verbleiben bei der Fraunhofer Gesellschaft.

Die Abwicklung der ABG wird zu Kosteneinsparungen für ATB führen. ATB wird sich auf die Verwertung ihrer aktuellen Vermögenswerte konzentrieren und parallel dazu nach interessanten Projekten Ausschau halten.

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

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Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Tradegate BSX, Düsseldorf, Hamburg, München Handelsplätze:

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July 30, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)